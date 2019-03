Das Haus der Familie in Mörlenbach-Bettenbach, in dem sich das Drama abgespielt hat. Foto: Kreutzer

Von Alexander Albrecht

Darmstadt/Mörlenbach. Es klingt zynisch, wenn der korpulente Mann am Freitagmorgen von "Wunschkindern" spricht, die er "sehr geliebt" habe. Kurz zuvor hat der 59-Jährige regungslos den Ausführungen von Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge gelauscht. Als der Ankläger verliest, wie brutal der Zahnchirurg mit zwei Doktortiteln den 13-jährigen Anton und seine kleine Schwester Emilia (10) getötet haben soll, wird es mucksmäuschenstill im holzvertäfelten Saal des Darmstadter Landgerichts, Fassungslosigkeit macht sich breit.

Mit einem Zimmermannshammer soll er in der Nacht auf den 31. August 2018 jeweils bis zu 25 Mal auf die Schlafenden eingeschlagen haben. Zudem hat der Mediziner laut Anklage den beiden - möglicherweise gemeinsam mit seiner Frau und Kindesmutter (46) - mehrere Stiche in Hals, Herz und Lunge versetzt. Mit einem Jagdmesser. Die unfassbare Tat in dem Haus im Mörlenbacher Ortsteil Bettenbach ist aus Sicht von Tietze-Kattge ein heimtückischer Doppelmord.

Er kündigt an, in seinem Abschlussplädoyer voraussichtlich die besondere Schwere der Schuld für beide Eltern zu beantragen. Stellt das Gericht diese fest, können die Eheleute in der Regel nicht nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden. Nach der mutmaßlichen Kindstötung soll das Paar die Betten von Emilia und Anton mit Benzin übergossen und ihre Zimmer in Brand gesteckt haben.

Anschließend sollen sie versucht haben, sich selbst umzubringen. Sie stiegen in ihr Auto in der geschlossenen Garage und ließen den Motor laufen. Doch gelang es der Feuerwehr, die Eheleute zu retten. Es war just der Tag, an dem das bereits versteigerte Haus in Bettenbach zwangsgeräumt werden sollte. Der Vater hat den Doppelmord gestanden - zwar nicht am Freitag vor Gericht, als er zu den Vorwürfen (noch) keine Stellung beziehen will und den unglaublichen Satz sagt: "Ich habe meine Tat in eine Schublade getan und heute nicht mitgebracht."

Dafür hat sich der Zahnchirurg dem Psychiatrischen Gutachter Prof. Henning Saß bei zwei Gesprächen offenbart. Der Forensiker sagt aus, dass ihm der zum Tatzeitpunkt mehr als 160 Kilo schwere Angeklagte berichtete, wie er plötzlich mit Messer und Hammer in den Händen in Antons Kinderzimmer gestanden und sich sein Sohn massiv gegen den überraschenden Angriff gewehrt habe.

Der Mord an Emilia habe ihm dagegen weniger Schwierigkeiten bereitet. Ob und wie sich seine Frau beteiligt hat, kam offenbar nicht zur Sprache. Saß stellt dem Angeklagten in seinem Vor-Gutachten kein gutes Zeugnis aus. Er sei egomanisch und es mangele ihm an "sozialer Reflexion".

Drei Ferraris, Hunderte Pumps

Wie konnte es zu der Katastrophe kommen? Der Zahnchirurg verliest mehre Seiten zu seiner Biografie. Danach war er bereits einmal verheiratet und hat eine Tochter aus der Ehe mit seiner ersten Gattin, die wie seine jetzige Zahnärztin ist. Die kleine Familie wohnte in Beerfelden im Odenwald. Ende der 90er-Jahre folgt der Sprung in die Selbstständigkeit: Der Angeklagte mietet in der Weinheimer City auf 250 Quadratmetern Fläche Praxisräume an. "Viel zu groß und für viel zu viel Geld", sagt der 59-Jährige, der mehr als eine halbe Million Euro in medizinische Geräte investiert.

Anfänglich laufen die Geschäfte hervorragend, und zu Beginn des Jahrtausends lernt er seine heutige Frau kennen, die 2004 in die Praxis mit einsteigt. Zwölf Jahre später und nach der Scheidung von der ersten Gattin heiraten die beiden. Schon seit 2003 wohnt das Paar in ihrem Bettenbacher Eigenheim. Die Praxis gerät jedoch zunehmend in Schieflage. Die Kosten steigen, und der Anteil der weniger lukrativen Kassenpatienten ist mit 60 bis 65 Prozent relativ hoch.

Nach Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Kassenärztlichen Vereinigung muss der Angeklagte nach eigenen Angaben mehr als 500.000 Euro Regress zahlen. Die Mietrückstände summieren sich am Ende auf 60.000 Euro. Das Fass zum Überlaufen bringt die Krankenkasse, die wegen ausstehender Sozialbeiträge von 7000 Euro die vorläufige Insolvenz der Praxis beantragt. Schließlich muss sie Mitte April 2018 dichtmachen.

Offenbar hat das Paar aber auch auf zu großem Fuß gelebt. Der Vorsitzende Richter Volker Wagner hält dem Mediziner vor, bis zwei Monate vor der Insolvenz drei Ferraris mit monatlichen Raten von rund 10.000 Euro geleast zu haben. Und seine Frau soll sage und schreibe 2900 Paar Pumps besessen haben. Das Haus wird für 575.000 Euro versteigert, die Zwangsräumung ist nicht mehr abzuwenden. Am Abend des 30. August habe sich bei den Eheleuten zunehmend Verzweiflung eingestellt, sagt Gutachter Saß, der mit beiden gesprochen hat. Das Paar, vor allem der Mann, ertränkt den Kummer mit reichlich Dosenbier und wirft Tabletten ein. Sie hätten nur noch den Freitod als Ausweg gesehen, so Saß.

In der Nacht habe sich der Vater die Frage gestellt, was aus den Kindern werde, wenn die Eltern nicht mehr da seien, beschreibt der Psychiater das mögliche Mordmotiv. Die Frau habe sich dagegen an nichts erinnern können.

Das Haus in Mörlenbach sei noch nicht bewohnbar, berichten die neuen Eigentümer. Die Sanierungskosten beliefen sich auf 100.000 bis 200.000 Euro und würden komplett von der Versicherung übernommen. "Wir möchten mit unseren Kindern in drei bis vier Wochen einziehen", hofft der Eigentümer.