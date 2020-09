Von Alexander Albrecht

Karlsruhe/Mörlenbach. Es war nur der vorläufige Schlusspunkt eines aufsehenerregenden Prozesses, der selbst hartgesottenen Beobachtern an die Nieren ging. Mitte Juni vergangenen Jahres verkündete die 11. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt die Urteile gegen ein Zahnärzteehepaar aus dem Mörlenbacher Ortsteil Bettenbach. Der Kieferchirurg Dr. Dr. Werner H. erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe, außerdem stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest. Seine Frau Christiane schickte die Kammer für zwölf Jahr hinter Gitter.

Das Gericht war davon überzeugt, dass die Eheleute ihre Kinder nachts heimtückisch ermordet haben, den 13-jährigen Anton und seine jüngere Schwester Emilia (10). Weil das Paar überschuldet war und am darauffolgenden Morgen die Zwangsräumung des schmucken Eigenheims anstand. Ein Selbstmordversuch der Mediziner im Auto bei laufendem Motor scheiterte. Nachbarn entdeckten, wie Rauch aus den Kinderzimmern drang, die zuvor in Brand gesteckt worden waren.

Die Verteidiger stellten Revisionsanträge – und der Anwalt der Mutter, Sebastian Göthlich, hatte damit auch Erfolg. Wie die RNZ erfuhr, hat der Bundesgerichtshof jetzt das Urteil gegen seine Mandantin aufgehoben. Es stieß sich an zwei Rechtsauffassungen der Darmstädter Entscheidung, wertete den Doppelmord als einheitliche Handlung und stufte die Brandstiftung lediglich als einfachen statt als schweren Fall ein, da der Familie das Wohnhaus bereits entzogen worden war und die Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lebten.

Nach den Vorgaben aus Karlsruhe dürfte das Strafmaß bei Christiane H. deutlich sinken. Zu entscheiden hat dies eine andere Kammer des Landgerichts Darmstadt. Göthlich hatte während des Prozesses einen Freispruch gefordert. Beim Revisionsverfahren werden die Fälle in der Regel nicht neu aufgerollt. Das Gericht überprüft keine Indizien. Sprich: Es erörtert ausschließlich Rechtsfragen, nicht den Sachverhalt an sich.

Die Haftstrafe für die zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung 47-jährige Dr. Christiane H. setzte sich aus zwei Komponenten zusammen: zehn Jahre für die Beihilfe zum Doppelmord und weitere drei Jahre und neun Monate für die schwere Brandstiftung. Beides war am Ende zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren zusammengezogen worden. Aus dem Gefängnis entlassen wird die Zahnärztin bis zum Revisionstermin aber nicht. Zum inhaltlich gleichen Ergebnis kam der BGH auch bei Werner H., wie dessen Verteidiger Roman Schweitzer auf RNZ-Anfrage bestätigte. Dennoch ist das Urteil gegen den heute 60-Jährigen rechtskräftig. Es ist nicht erheblich, ob er nun für einen oder für zwei Fälle eine lebenslängliche Haftstrafe absitzen muss.

Zudem bestätigte der BGH auch die festgestellte besondere Schwere der Schuld, die Schweitzer erfolglos anfocht. Damit muss Werner H. selbst bei guter Führung nach verbüßten 15 Jahren im Gefängnis bleiben. Die zuständige Strafvollzugskammer entscheidet dann, welches Strafmaß er dann noch abzusitzen hat. Dabei gibt es keine festgelegte Obergrenze, in der Regel verhängen die Gerichte jedoch nicht mehr als zehn Jahre zusätzlich. Geht man von dieser Maximalstrafe aus, wäre Werner H. 84 Jahre alt, wenn er entlassen werden würde. "Martialisch", "zielsicher" und "bei vollem Bewusstsein", so urteilte der Vorsitzende Richter in Darmstadt, Volker Wagner, habe er die Kinder mit einem Zimmermannshammer und einem Jagdmesser ermordet. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass es zuvor einen "tödlichen Deal" zwischen den Eltern gegeben haben muss.

Wenn Christiane H. nichts von dem Doppelmord mitbekommen hätte, wie sie beteuerte – dann wäre eine Mutter doch durchgedreht, als sie die Leichen ihrer Kinder entdeckte", sagte Volker Wagner. Für die "selbst verursachte Ausweglosigkeit" der Zahnärzte hätten Emilia und Anton nichts gekonnt. Der BGH will sich nach Angaben einer Sprecherin erst an diesem Donnerstag in Form einer Pressemitteilung zu seinem Beschluss äußern.