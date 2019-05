Mörlenbach. (van) Das Familiendrama hat im vergangenen August die ganze Region erschüttert. Am Morgen des 31. August brennt im beschaulichen Mörlenbacher Ortsteil Bettenbach ein Haus. Die Feuerwehr entdeckt beim Löschen die Leichen eines damals 13-Jährigen und seiner zehn Jahre alten Schwester. Die Obduktion bestätigt später, dass die Kinder „infolge stumpfer und scharfer Gewalt gestorben sind“, wie es im Deutsch der Ermittler heißt. Die Eltern werden gerettet und überleben. Sie sitzen bei laufendem Motor in der verschlossenen Garage. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt Anklage gegen den 59 Jahre alten Mann und seine 46-jährige Frau bei der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Darmstadt erhoben.

Ihnen werden heimtückischer Mord an ihren Kindern und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Mann soll bis Anfang 2016 eine kieferchirurgische Praxis in Weinheim betrieben haben. Nachbarn erzählten, er habe auf großem Fuß gelebt. Doch schließlich sei die Praxis an Geldproblemen gescheitert. Nach Angaben der Justizbehörde drohte dem Ehepaar die Zwangsvollstreckung des Eigenheims. Am Morgen der Tat sollte das Haus um 8 Uhr an den neuen Eigentümer übergeben werden, wie der Insolvenzverwalter des 59-Jährigen damals gesagt hatte.

So habe das Ehepaar laut Staatsanwaltschaft den Entschluss gefasst, das Haus vorher anzuzünden und gemeinsam mit seinen leiblichen Kindern aus dem Leben zu scheiden. Danach sollen Vater und Mutter ihre Kinder im Schlaf getötet und das Feuer gelegt haben. Nach ihrer Rettung kamen die Eltern in ein Krankenhaus, später in Untersuchungshaft.