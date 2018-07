Oftersheim. (sbl) Ganztagsschule ja oder nein? Die Zukunft der Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule beschäftigt Verwaltung, Gemeinderat, Schulleitung und Lehrerkollegium. Noch immer sind wichtige Fragen offen.

Der Hintergrund: Aufgrund stark sinkender Anmeldezahlen (nach dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung) hatte der Oftersheimer Gemeinderat im Jahr 2016 beschlossen, die Werkrealschule an der THS auslaufen zu lassen. Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es keine neue fünfte Klasse mehr. Aktuell werden noch die Klassen acht bis zehn unterrichtet. Die Schulleitung denkt nun schon länger über ein Konzept zur Ganztagsgrundschule nach, um der THS eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Für die Ausarbeitung haben Schulamt und Gemeinderat grünes Licht gegeben.

Ein pädagogisches Konzept seitens der Schulleitung liegt auf dem Tisch. Die Verwaltung hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Um den Bedarf zu ermitteln, hat man betroffene Eltern befragt, ob sie das Modell der Ganztagsschule unterstützen würden. Im Ergebnis seien über 40 Fragebögen positiv beantwortet worden, ein Teil sei unentschieden gewesen.

Der aktuelle Stand: Um eine Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat zu schaffen, braucht es ein umfassendes Baukonzept. Das ist der nächste Schritt. Dazu gehört, die Räume anzupassen und planungsrechtliche Anforderungen zu klären. Darunter fallen etwa Barrierefreiheit, Brandschutz, Fluchtwege und Raumakustik.

Doch das koste Zeit. "So gern wir den Prozess beschleunigen würden, es geht nicht schneller. Wir brauchen einfach noch Zeit", sagte Bürgermeister Jens Geiß. Er verwies auf andere Großprojekte der Gemeinde, wie etwa das neue Rettungszentrum. Auch der Kostenfaktor sei nicht unerheblich. Wie teuer die Ausbaumaßnahmen sein könnten, soll in einer Studie ermittelt werden. "Es geht nur Schritt für Schritt", so Geiß.