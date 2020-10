Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Der Mann war nicht zu überzeugen: "Das ist keine Radlerstraße. Das ist eine Autostraße!". Die Verkehrszeichen beeindruckten den Innenstadt-Bewohner nicht, obwohl sie eigentlich eindeutig sind. Die Marstallstraße ist für autofahrende Anwohner und Radfahrer und auf keinen Fall für den Durchgangsverkehr gedacht. Und dies schon seit längerem, obwohl es sich offensichtlich noch nicht wirklich rumgesprochen hat. Inzwischen hat die Stadtverwaltung jetzt mehrere Messgeräte angebracht, die den Radverkehr zählen: In den ersten sechs Tagen befuhren fast 250 Radfahrer die Marstallstraße, wie Pascal Seidel, Chef des Ordnungsamtes, mittelte.

Die hellgrauen Messgeräte sind eher unauffällig, Halb so groß wie ein Schuhkarton, wurden sie an kurzen Pfosten am Straßenrand angebracht. Zählen können sie zwar ebenso den Autoverkehr. Aber sie lassen sich auch auf Radfahrer einrichten, die jetzt im speziellen Interesse der Stadtverwaltung stehen. Die Mobilität in der Stadt müsse sich ändern, sagt Pascal Seidel, und dafür müsse man "gute Angebote schaffen." Der Radverkehr steht dabei im Fokus.

Radverkehr wird gezählt

Seit die Karlsruher Straße für den Autoverkehr nicht mehr zur Verfügung steht, hat sich ohnehin einiges in der Innenstadt verändert. Dass der Beginn der Bauarbeiten mit dem Lockdown und dem fast völligen Erliegen des Berufsverkehrs zusammen fiel, ist ein Zufall. Anfangs war die Clementine-Bassermann-Straße noch eine sehr geschätzte Ausweichroute, doch die ist inzwischen ebenfalls gesperrt. Voraussichtlich noch bis August kommenden Jahres.

Dann soll die Karlsruher Straße dem Verkehr wieder zur Verfügung stehen, Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h. Die Radfahrer werden dann in beiden Richtungen unterwegs sein können. "Der Fuß- und Radweg wird so breit sein, dass alle Platz haben", sagt Seidel vom Ordnungsamt. Die Radler in Richtung Schloss fahren dann ganz legal auf dem gemischten Rad- und Fußweg auf der Schloss-Seite.

Dass 9200 Autofahrer, die die Karlsruher Straße bis März befuhren, jetzt anderweitig unterwegs sind, liegt auf der Hand. Dafür bleibt vor allem die Bruchhäuser Straße, die seitdem eine vehemente Zunahme an Autoverkehr registriert – ein Plus von 4000 Fahrzeugen täglich. Das macht sich bei den Anwohnern schon wegen des schlechten Straßenzustands heftig bemerkbar. Ein größerer Teil der Autofahrern aber wechselt auf die B535, nämlich 4500 täglich. Im Rathaus hofft man derweil, dass dies auch nach Ende der Bauarbeiten so bleiben wird.

Eine Frage, die sich zwangsläufig nach der Schließung der Karlsruher stellt, ist die nach neuen Verkehrsproblemen. Dazu Seidel: "Wir haben kein Problem, das wir nicht erwartet hätten." Dazu gehört die Linksabbiegespur von der Nadlerstraße in die Carl-Theodor-Straße in Richtung Bahnhof. Die Grünphase ist so knapp bemessen, dass manchmal nur zwei, drei Fahrzeuge bei einer Grünschaltung weiter kommen. Das bringt Rückstau bis über den Kreisel hinaus. Aber: Wenn man die Grünphase verlängern wollte, müsse man sie anderen Ampelschaltungen abnehmen, was dann dort für Probleme sorge, so Seidel. Also bleibt es wie es ist.

Für den Radfahrer sei Schwetzingen ein eher sicheres Pflaster, wie Pascal Seidel sagt. Unfallschwerpunkte gebe es nicht. Er hält viel von den sogenannten Schutzstreifen, jene eingezeichneten Streifen für Radler entlang den Straßen wie beispielsweise an der Lindenstraße. An deren Ende stößt der Radler auf das Rondell, das schon bald ein neues Gesicht bekommen wird. Das Rondell soll ampelfrei werden, was den Verkehr insgesamt flüssiger machen dürfte. Geplant war das noch für dieses Jahr. Doch es sieht eher so aus, als könnte die Neubau erst im Frühjahr 2021 realisiert werden.

Ein weiteres und deutlich größeres Projekt ist im Zuge der Pfaudler-Neugestaltung vorgesehen: Eine Fußgänger- und Radlerbrücke soll dann von der Scheffelstraße Richtung Innenstadt führen. Eine weitere Brücke wird nötig sein, wenn der Radschnellweg von Schwetzingen nach Heidelberg kommt, denn irgendwo müssen sie schließlich über die B535 kommen.