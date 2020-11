Heilbronn. (cab) Ein mutmaßlicher Erpresser ist bereits am Mittwoch aus einem Fenster des Amtsgerichts Heilbronn gesprungen und getürmt. Das teilte ein Gerichtssprecher am Freitag mit. Demnach dauert die Fahndung nach dem Geflüchteten an. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.

Nach Angaben des Gerichtssprechers sollte der 23 Jahre alte Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden. Kurz zuvor war der dafür vorgesehene Raum gelüftet worden – offenbar vor dem Hintergrund der Corona-Maßnahmen. In dem Zimmer wollte sich die Verteidigerin noch unter vier Augen mit ihrem Mandanten besprechen und machte dafür das Fenster zu – schloss es aber nicht ab. Polizisten brachten den Tatverdächtigen ohne Handschellen in das Zimmer, dann verließen sie den Raum. Kurz darauf ging der 23-Jährige zum Fenster, stieg auf einen Stuhl, öffnete es und floh. Die für die Vorführung verantwortlichen Polizeibeamten konnten ihn nicht mehr einholen. "Es ist auf jeden Fall ein Fehler passiert", sagte ein Polizeisprecher. Eigentlich sollten die Fenster verschlossen sein. Der Gerichtssprecher sagte, man werde die Beschuldigten jetzt besser sichern, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden.

Die Ermittler werfen dem 23-Jährigen räuberische Erpressung vor. Der mehrfach Vorbestrafte sowie unbekannte Mittäter sollen einen Mann bedroht, zur Herausgabe von Bargeld gezwungen und 500 Euro erbeutet haben. Zuvor sollen die mutmaßlichen Täter für den Mann ein Treffen mit einer jungen Frau arrangiert haben. Später hätten sie ihr Opfer erpresst. Per WhatsApp sollen sie ihm vorgehalten haben, dass die junge Frau noch minderjährig gewesen sei. Gegen eine Zahlung von 1300 Euro würde diese darauf verzichten, den Erpressten zu belasten. Zur geplanten Geldübergabe kam es nicht, weil das Opfer bei der Polizei Anzeige erstattet hatte und diese vor Ort war. Dabei war der 23-Jährige vorläufig festgenommen worden.