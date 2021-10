Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/stoy) In Innenstädten sind sie mittlerweile an fast jeder Straßenecke vorzufinden: E-Scooter erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Unkompliziert und schnell ist der elektronische Roller über die Smartphone-App entsperrt und bietet flexibel die Möglichkeit, von "A nach B" zu fahren.

Während E-Scooter auf der einen Seite den Alltag in vielerlei Hinsicht erleichtern, bergen sie auf der anderen Seite auch neue Gefahrensituationen im öffentlichen Straßenverkehr. Wie die Polizei informierte, ereigneten sich bis August 2021 in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 43 Verkehrsunfälle, bei denen solche "Elektrokleinstfahrzeuge" beteiligt waren. Dabei wurden 5 Personen schwer und 21 Personen leicht verletzt. Aufgrund ständiger Verfügbarkeit und weiterwachsenden Angeboten geht die Polizei davon aus, dass die Anzahl an Verkehrsunfällen unter Beteiligung eines E-Scooter-Fahrers künftig zunehmen wird.

Besonders auffällig ist, dass E-Scooter immer wieder unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen genutzt werden. Insbesondere nach Feiern fahren Personen gerne mit diesen Fahrzeugen nach Hause. Das belegen auch die Zahlen aus den Verkehrskontrollen aus dem ersten Halbjahr 2021 des Polizeipräsidiums Mannheim.

Den Beamten zufolge ist gerade an Wochenenden zwischen 20 und 4 Uhr die Anzahl an Alkohol- und Drogenfahrten mit E-Scootern besonders hoch. Da der E-Roller als Kraftfahrzeug gilt, wird als Konsequenz regelmäßig die Fahrerlaubnis entzogen.

Eine am vergangenen Freitag in Heidelberg durchgeführte E-Scooter Schwerpunktkontrolle bestätigt diese Erkenntnisse. Hierbei wurde insgesamt 34 Mal Alkohol am Steuer des E-Scooters festgestellt. In vier Fällen wurde der Führerschein vorläufig entzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurden 42 Strafverfahren eröffnet, davon 21 Verkehrsstraftaten, 17 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und zwei Urkundenfälschungen. Außerdem wurden bei einer Durchsuchung 6,5 Gramm Marihuana sichergestellt.

Losgelöst von den E-Scooter-Fahrern stellten die Beamtinnen und Beamten bei drei Verkehrsteilnehmern fest, dass diese ohne entsprechende Fahrerlaubnis Auto fuhren. Zwei Radfahrer mussten eine Blutprobe abgeben und werden ebenfalls wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

In der darauffolgenden Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Stadtgebiet Heidelberg bei weiteren neun E-Scooter-Fahrern fest, dass sie Alkohol getrunken hatten. Gegen sechs Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die anderen drei Fahrer erwartet ein Strafverfahren, weil sie erheblich alkoholisiert waren. Sie mussten nach einer Blutprobe ihren Führerschein abgeben. Unter ihnen war ein 32-jähriger Mann besonders auffällig. Er wurde mit deutlichen Ausfallerscheinungen in der Heidelberger Brückenstraße kontrolliert und hatte einen Alkoholwert von fast zwei Promille.

In derselben Nacht wurden in Mannheim drei berauschte E-Scooter-Fahrer im Straßenverkehr erwischt. Außerdem wurden bei einem unter Drogeneinfluss stehenden E-Scooter-Fahrer mehrere Kleinmengen Marihuana sichergestellt. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des Drogenhandels eingeleitet.

Derzeit klärt die Polizei Mannheim im Rahmen der Themenwoche "E-Scooter" auf ihren Social-Media-Kanälen Facebook und Twitter über verschiedenste Fragestellungen rund um dieses Thema auf. Damit soll es erst gar nicht zum Unfall oder Führerscheinentzug kommen. Unter www.facebook.com/PolizeiMannheim und www.twitter.com/PolizeiMannheim wird in dieser Woche täglich ein neuer Beitrag mit Informationen und Hinweisen zum Thema veröffentlicht.