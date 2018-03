Von Alexander Albrecht

Mannheim. Am Ende ist die junge, völlig durchgeschwitzte Frau glücklich - und nur für einen kurzen Augenblick enttäuscht. Die Kamera zoomt ganz nah an James Hetfields Hand heran, zu beobachten auf den unzähligen LED-Würfeln, die über der Bühne der SAP Arena schweben. Zwischen den Fingern des Sängers und Gitarristen von Metallica ist ein Plektron zu sehen, zuerst verschwommen und dann ganz scharf. Mannheim ist darauf zu lesen, mit dem Wasserturm im Hintergrund.

Anschließend schnipst Hetfield das Plastikplättchen ins Publikum - doch statt der Frau fängt ihr Sitznachbar das Plektron. Schon klar, das tun die Metall-Ikonen bei jedem ihrer Konzerte und wahrscheinlich hat sich die Aktion ihr Management ausgedacht - und doch machen liebevolle Gesten wie diese die vier Mittfünfziger sympathisch.

Wobei sich die Band über dieses Kompliment kaum freuen dürfte. So steht der Name Metallica seit der Gründung Anfang der 80er für Hardrock - ruppig, laut und kompromisslos. Doch auch für den Wandel des Heavy Metal vom musikalischen Schmuddelkind zum salonfähigen Genre. 14.500 Fans füllen die Halle, das Gastspiel am Freitag ist schon seit fast einem Jahr ausverkauft. Für die Stadionrocker ist ein Auftritt in der SAP Arena trotz Rekordbesucherzahl beinahe ein Wohnzimmerkonzert.

Metallica ist Kult - genau wie Ennio Morricones Western-Hymne "Ecstasy of Gold", zu deren Klängen Hetfield und Co. einlaufen. Ein Triumphzug, der schnell einem ICE weicht. Mit voller Wucht steigen die US-Amerikaner mit den beiden neuen Brachial-Stücken "Hardwired" und "Atlas, Rise!" ein. Dank der Speed-Metal-Nummern nimmt das Konzert sofort Hochgeschwindigkeitstempo auf. Allerspätestens beim Klassiker "Seek and Destroy" aus dem Debütalbum "Kill ’Em All" sind die Fans auf Betriebstemperatur. Auch wenn die Haare bei vielen Besuchern nicht mehr ganz so sprießen: Die Headbanger-Fraktion kommt voll auf ihre Kosten.

Eine Reminiszenz an die gute alte Zeit sind Tourplakate aus den Anfangsjahren, die auf die Monitore projiziert werden. Tickets haben damals so um die 20 Mark gekostet - in Euro umgerechnet blättern die Fans heute mehr als zehnmal so viel hin. Entschädigt werden sie mit einer guten Sicht auf die Bandmitglieder dank der Bühne mitten in der Arena.

Im Zentrum: Drummer Lars Ulrich, der auf einer sich drehenden Plattform auf Becken und Felle eindrischt. Wahnsinn dieser Mann! Wenn man es nicht besser wüsste, würde man Stein und Bein schwören, dass er über mehr als zwei Hände und Füße verfügt. Beim Antikriegs-Song "One" kommt sein Trommelwirbel schauderhaft wie der Kugelhagel aus einem Maschinengewehr daher.

Breitbeinig und mit markigen "Hey, hey, hey"-Rufen gibt Hetfield den Einpeitscher, während Gitarrist Kirk Hammett mit gewohnt unbändiger Spielfreude virtuos das musikalische Herzstück bildet. Bassisten wird gerne eine unauffällige Coolness zugeschrieben. Für Robert Trujillo gilt das ganz und gar nicht. Immer wieder geht der Kalifornier in die Hocke, schaut grimmig drein und wirkt in dieser Pose wie ein Stammeskrieger vor dem Angriff. Geradezu sensationell ist sein Bass-Solo zum Auftakt von "For Whom the Bell Tolls".

Die letzte Stunde schlägt niemand in der Halle. Im Gegenteil: Hetfield weiß gar nicht wohin mit seiner Kraft, schlägt sich mit der Faust gegen die Brust, sodass die Halsschlagader sichtbar hervortritt. Die Energie überträgt sich auf die Fans; aus Tausenden Kehlen hallt es "Master" (of Puppets) oder "Sad But True". Der Band gelingt der Spagat zwischen diesen eingängigen Krachern und neuem knallharten Material.

Und sie gibt den Brückenbauer zwischen den Generationen. Herrlich, wie Hetfield einen Jungen nach seinem Alter fragt. Der ist 14 und sitzt auf der Schulter eines Mannes - sein Papa steht daneben. "It’s family", johlt Hetfield. Und meint die ganze Metallica-Gemeinde. Wobei diese Familienfeier ziemlich opulent von rund 50 LED-Quadern über der Bühne, mehr als 80 Scheinwerfern und unzähligen Riesenlautsprechern unterstützt wird.

Bei der Hommage an die erfolgreicheste deutsche Heavy-Metal-Band zieht sich Hetfield zurück und überlässt dem Duo Hammett und Trujillo den Vortritt. Die beiden spielen und singen "Rock You Like a Hurricane" von den Scorpions - ganz zur Freude älterer Kuttenträger, die den Refrain bierselig mit grölen. Auf den Gesangsorkan folgt der optische Höhepunkt, als bei "Moth Into Flame" zig leuchtende Minidrohnen als stilisierte Motten aus dem Boden aufsteigen und verglühen. Wie immer ans Herz geht im Zugaben-Teil die Ballade "Nothing Else Matters", ehe Metallica mit "Enter Sandman" die zweieinhalbstündige Show mit Schmackes beschließt. Stark!