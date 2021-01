Plankstadt. (hab) "Jetzt wollen wir es von Grund auf neu machen", kündigte Bürgermeister Nils Drescher bei der Dezember-Sitzung des Plankstadter Gemeinderats an. Das undichte Dach der Mehrzweckhalle beschäftigt mittlerweile Generationen von Gemeinderäten in Plankstadt. "Bisher wurden alle Dachsanierungen immer wieder aufeinandergeschichtet", sagte Drescher.

Der dienstälteste Gemeinderat Ulrich Mende (SPD) erinnert sich nur ungern an das Fass ohne Boden. "Das ganze Elend mit diesem Dach ist ein Trauerspiel", haderte er in der Sitzung. Nun soll das "Fass ohne Boden" einen neuen "Boden" bekommen – ein dichtes Dach. Inzwischen haben die Sanierungsarbeiten am Hallendach über der Gaststätte, der Kegelbahn und den zwei Wohnungen begonnen. Im Frühjahr soll die Begrünung aufgebracht werden.

Über die Installation einer zusätzlichen Fotovoltaik-Anlage werde erst entscheiden, wenn die Pläne für die Hallensanierung inklusive Abriss und Neuaufbau vorliegen, sagte Bauamtsleiter Andreas Ernst. Auf jeden Fall sollen mögliche Solarmodule effektiv eingebaut werden. Dazu muss man potenzielle "Schattenseiten" berücksichtigen, die künftig entstehen könnten.

Mittlerweile ist das Gerüst an der Halle aufgestellt worden. Sobald der Frost nachlässt, wird der Kies auf dem Dach abgesaugt. Erst danach kommt man an die drei alten Abdichtungen heran, die über die Jahre hinweg übereinandergelegt wurden. Von oben nach unten wird zunächst die jüngste Schicht, eine Edelstahlblech-Abdichtung, entfernt. Darunter liegt laut alten Unterlagen eine Kunststoffabdichtungsbahn. Die unterste Schicht auf dem Betondach ist demnach eine Bitumen-Abdichtung. Zwischen den jeweiligen Schichten liegen zusätzliche Dämmschichten, die ebenfalls entfernt werden müssen.

Erst dann wird die neue, fast zwei Millimeter dicke Kunststoff-Abdichtplane aufgelegt und verschweißt. Zuvor wird darunter als unterste Lage eine Bitumenbahn mit Alueinlage als Dampfsperre aufgebracht. Die Dämmung wird so ausgeführt, dass das Regenwasser zu den Abläufen rinnt. "Die Dampfsperre alleine kann bereits die Regensicherheit der darunterliegenden Gebäudeteile gewährleisten", betont Ernst.

Zur Begrünung des Daches wird eine zehn Zentimeter dicke Substratschicht aufgebracht, die den Pflanzenwurzeln Halt gibt. "Das klingt wenig, aber es gibt noch dünnere Substratbeschichtungen am Markt für extensive Dachbegrünungen", so der Bauamtschef weiter. Ernst rechnet für die knapp 1500 Quadratmeter Dachfläche mit einer Sanierungsdauer von rund drei Monaten. Damit würde man bis Mitte/Ende April fertig werden.

Die Mieter können während der Sanierung in ihren Wohnungen bleiben. In der Gaststätte muss aber auch die Innendecke, die durch den Regen beschädigt wurde und teilweise eingebrochen ist, erneuert werden. Über die ästhetische Gestaltung der Innendecke entscheidet der Gemeinderat. Die Sanierung wird die Gemeinde voraussichtlich eine halbe Million Euro kosten.