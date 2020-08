Unglaublich, was man an einem Fahrrad so alles unterbringen kann. Karsten Drath hat sogar ein eigenes Zelt dabei. Fotos: zg

Von Marion Gottlob

Meckesheim. Eigentlich hatte Karsten Drath aus Meckesheim den Plan, innerhalb von zehn Jahren mit dem Fahrrad für einen guten Zweck in Etappen die Welt zu umrunden. Drei Touren hatte er schon hinter sich. In diesem Jahr wollte er die Nordamerika-Route von San Francisco nach Denver radeln. Dann machte ihm die Corona-Krise einen Strich durch die Benefiz-Tour. Erst wollte er nach Kanada ausweichen, aber das war auch nicht mehr möglich. So entschied er sich für eine Radtour von 2500 Kilometern durch Ostdeutschland und lernte Deutschland neu kennen. Die gesamte Tour ist zugunsten der zis-Stiftung, die Reisestipendien für Schüler und Auszubildende von 16 bis 20 Jahren vergibt.

Normalerweise radelte Karsten Drath täglich ein bestimmtes Pensum an Kilometern und übernachtete dann im Hotel. Seine Tochter Kara, mittlerweile ebenfalls zis-Stipendiatin, hatte ihn mit einem Augenzwinkern kritisiert: "Die Übernachtung im Hotel passt nicht zum Benefiz-Gedanken." Kurzerhand änderte ihr Vater seine Pläne: "Ich habe mich entschlossen, mit dem Zelt zu campen." Er brauchte dafür ein anderes Rad, ein Zelt und die sonstige Camping-Ausrüstung – und natürlich Mut für dieses Abenteuer.

Das entspricht den Ideen der zis-Stiftung. Wenn junge Menschen für die Stiftung auf Reisen gehen, verpflichten sie sich, dass die Reise nicht mehr als die Stipendiensumme von 600 Euro kosten darf. Außerdem schreiben sie eine Forschungsarbeit für ein selbst gewähltes Thema. Karsten Drath war als Jugendlicher für zis zuerst in Schottland (er erforschte die Fischerei) und später in Island. Nun kehrte er als Erwachsener zu den ursprünglichen zis-Idealen zurück: "Ich habe circa 27 Euro pro Tag gebraucht."

Das neue Konzept ermöglichte ihm neue Erfahrungen: Schon immer waren die Rad-Touren ereignisreich, doch die Abende in den Hotels recht einsam. Ganz anders auf den Campingplätzen, wo er mit vielen Reisenden ins Gespräch kam. So erzählte ihm ein Ehepaar von seiner DDR-Vergangenheit: Sie war politische Aktivistin im Osten und er Student im Westen. Das Paar wurde von der Stasi kontrolliert und musste sich oft für Leibesvisitationen entkleiden. Trotz dieser Schikanen blieb das Paar zusammen und bekam einen Sohn. Doch auch nach der Ausreise wurde das Paar weiterhin bespitzelt, wie sie aus den Stasi-Akten von damals erfahren haben.

Die Corona-Tour von Karsten Drath führte entlang der deutsch-tschechischen Grenze, auf dem Oder-Neiße-Radweg entlang der Ostseeküste zur innerdeutschen Grenze und schließlich nach Mittelhammer bei Hof in Bayern. Der Radler war 22 Tage mit einem Pausentag unterwegs. Als ihm bei Lauenburg an der Elbe die Kette riss, unterbrach ein Pärchen spontan seinen Gasthausbesuch und fuhr ihn zur nächsten Fahrrad-Werkstatt. Drath freute sich: "Das ist zis-Glück, das fast jeder hat, der eine solche Reise unternimmt."

Er kann diese Tour empfehlen. Allerdings, außerhalb der großen Städte gab es im Osten kaum Kioske, Geschäfte, Restaurants oder Dorf-Brunnen (für Radler sehr wichtig, um Wasser aufzufüllen). "Dafür erlebt man beim Radeln eine wunderschöne Landschaft und eine tiefe Einsamkeit." Überall übernachtete der Radler auf Campingplätzen. Doch in Mittelhammer fand er keinen und campte am Fluss. Als er morgens aufstand, kamen Wanderer aus Tschechien mit ihm ins Gespräch. Nahe den Gräbern für Gefallene aus dem Zweiten Weltkrieg tranken sie am frühen Morgen um 8.30 Uhr einen Schnaps: "Auf den Weltfrieden, das soll nie mehr geschehen." Karsten Drath ist gelernter Schreiner und hat Ingenieurwesen studiert. Er war für eines der größten Beratungsunternehmen der Welt tätig und absolvierte nebenberuflich den Master of Business Administration. Für den Marathon-Läufer und Ironman-Teilnehmer folgte eine Ausbildung zum Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie.

Seit zehn Jahren ist er einer der Geschäftsführer der Unternehmensberatung "Leadership Choices". In der Corona-Krise stellte das Unternehmen 50 neue Mitarbeiter ein und bot Unternehmen mit Kurzarbeit kostenlose Führungstrainings an. Sie haben achtstündige Online-Konferenzen mit über 100 Teilnehmern aus verschiedensten Unternehmen durchgeführt. "Das passt zu unserer Idee, die Welt ein wenig besser zu machen", sagt Drath. Nächstes Jahr wird er seine zis-Tour fortsetzen und möchte tatsächlich durch Amerika radeln. Die Reisepläne sind ja schon fix und fertig ...

Info: Mehr Infos unter: Blog, zis-Stiftung und Spenden.