Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Es geht mir sehr gut. Ich genieße die Freiheit – sie ist mir schon einmal genommen worden", sagt Meşale Tolu am Ende ihrer Lesung in der Ladenburger Stadtbibliothek. Name und Schicksal der jungen, schwarz gekleideten und sehr strukturiert wirkenden Frau ist bekannt. Als angebliche Terrorunterstützerin saß die Ulmerin ab April 2017 acht Monate lang in türkischer Haft, wurde im Dezember unter Auflagen freigelassen und durfte erst weitere acht Monate später nach Deutschland ausreisen.

"Stärke zu zeigen, mich nicht brechen zu lassen, war mein einziger Erfolg", resümierte die Journalistin und Übersetzerin im Rahmen der ausverkauften Veranstaltung, zu der unter anderem die örtliche Gruppe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International eingeladen hatte. Tolus Schicksal hatte etliche Medienberichte, Unterstützerkampagnen und diplomatische Aktivitäten ausgelöst und sei längst kein Einzelfall, wie Amnesty-Sprecherin Bärbel Luppe eingangs betonte.

Sie sprach von "vielen Hunderten gleichen Schicksalen – und nicht nur in der Türkei". Die Welle der Solidarität habe sie gestärkt, und dank ihr sei sie am 18. Dezember 2018 freigekommen, sagte Meşale Tolu, "nicht durch die Diplomatie". Sie hat im Gefängnis Tausende ermutigender Briefe und Postkarten erhalten und aufgehoben. Ihre Erlebnisse hat sie in ihrem Buch "Mein Sohn bleibt bei mir: Als politische Geisel in türkischer Haft – und warum es noch nicht zu Ende ist" niedergeschrieben, aus dem sie Auszüge liest, immer wieder und vorrangig aber frei erzählt: "Eine wahre Geschichte, die tagtäglich Frauen in der Türkei erleben." Für Tolu beginnt sie in jenem April mitten in der Nacht, nachdem die aktuellen Entwicklungen in der Türkei sich bereits über Jahre angekündigt hatten, 2016 ein vermeintlicher Putschversuch stattfand und viele öffentliche Organe per Regierungsdekret geschlossen wurden und Journalisten ins Exil flüchten mussten, wie die Autorin erzählt.

Sie selbst arbeitete bei einer Nachrichtenagentur, für die sie selbst noch über den kurz zuvor inhaftierten Journalisten Deniz Yücel berichtet hatte. Tolus Verhaftung erfolgte durch eine Sondereinheit der Antiterror-Abteilung, auch dem damals 28 Monate alten Sohn sei der Anblick "furchteinflößender, maskierter Männer mit Maschinenpistolen" nicht erspart geblieben.

"Eine nächtliche Razzia in der Türkei ist Routine, das ist der erste Schritt. Dann geht es systematisch weiter", sagt Tolu. Ihr Ehemann war zu diesem Zeitpunkt, ebenfalls aus politischen Gründen, bereits in Haft, die junge Mutter musste ihren Sohn dem Nachbarn anvertrauen. Der Beginn ihrer Odyssee. Sie sei "eine unverantwortliche Mutter und vor allem eine Terroristin", wurde ihr unterstellt.

14 Tage lang hatte Tolu keinen Kontakt zu ihrer Familie, das deutsche Konsulat wurde nicht informiert, womit das Wiener Abkommen gebrochen wurde. Die Journalistin verweigerte ein "Geständnis", es folgten zunächst sieben Tagen in Polizeihaft: vier Frauen in einer winzigen Zelle, darin zwei Gummimatratzen, Neonlicht, ständige Kameraüberwachung, der Willkür des Personals ausgeliefert. Bedrohungen und Beschimpfungen in Verhören: "Das Szenario war sehr bedrohlich." Und ein Staatsanwalt, der von einer Unterredung absah und stattdessen die sofortige U-Haft wegen Fluchtgefahr anordnete.

Dazu eine besonders tief sitzende, demütigende und erniedrigende Erfahrung durch die "Nackt-Untersuchung" zweier Wärterinnen: "Ich war entsetzt, wie schlecht Menschen sein konnten, wenn man ihnen Macht über andere gab." Kraft gaben ihr schließlich die teilweise seit Jahren inhaftierten Frauen in der politischen Gemeinschaftszelle "B 6", die sie auch durch ihre eigenen Erlebnisse auffingen: "Sie sind auch der Grund, warum ich meine Geschichte heute distanziert erzählen kann", so Tolu.

Schließlich holte sie ihren Sohn zu sich ins Gefängnis, dem es nicht gut ging und der sich offenbar schuldig an der Situation fühlte. "Mama, bist du sauer auf mich?", habe er gefragt. Die erste Nacht war schrecklich, weil dem Zweijährigen alle persönlichen Utensilien von der Kleidung bis zum Schnuller genommen worden waren. Tolu befürchtete, einen "Riesenfehler" gemacht zu haben. Um letztlich doch auf eine mit ihrem Sohn "sehr intensive und effektive Zeit" zurückblicken zu können.

Ihren ersten Prozess im Oktober bezeichnet die Journalistin als Schauprozess: "Politisch war es noch nicht an der Zeit, mich freizulassen." Als es zwei Monate später so weit war, warteten weitere Schikanen: kein Verlassen der Gefängnismauern im Licht der Öffentlichkeit. "Nicht, dass es aussieht wie ein Sieg", sondern eine von Polizisten begleitete Fahrt zu einer Polizeiwache, wo weiteres Ungemach wartete. "Ich sollte mit allen Mitteln eingeschüchtert und gebrochen werden."

Auch dem Engagement des Diplomaten Martin Erdmann sei zu verdanken, dass der Albtraum noch in derselben Nacht ein Ende fand, dem bis zur Rückkehr "weitere acht Monate Freiluft-Gefängnis in der Türkei" folgten. Der eigentliche Prozess laufe noch und werde im Februar fortgesetzt, erzählt Meşale Tolu, die derzeit im Rahmen eines Crossmedia-Volontariats bei der "Schwäbischen Zeitung" arbeitet. Und erläutert auf Nachfrage aus dem Publikum, Gegenklage erheben zu wollen. "Hätte ich kein Kind, hätte ich das eventuell schon während der Haft getan." So aber hatte das Ziel, nach Hause zu kommen, oberste Priorität.