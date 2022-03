Von Stefan Hagen

Mauer/Heidelberg/Schönbrunn. "Das ist so schön, die beiden Bäume möchte ich unbedingt sehen. Da muss ich hin." Die Leserin aus Heidelberg zeigt sich am Telefon begeistert von der "Liebesgeschichte im Wald", die von zwei Buchen erzählt, die im Haager Gemeindewald nahe Schönbrunn über einen zusammengewachsenen Ast untrennbar miteinander verbunden sind.

Doch ganz so einfach ist ein Besuch bei dem "Liebespaar" nicht, sagt Förster Klaus Berberich, der für den Gemeindewald Schönbrunn zuständig ist, auf RNZ-Anfrage. Denn, wie es bei Liebenden nun mal so ist, haben sie sich einen ungestörten Platz ausgesucht. "Das Baumpaar steht mitten im Wald, da führt unmittelbar kein Weg dran vorbei", sagt Berberich. Und auch mit dem Parken sei es in diesem Bereich schwierig.

Für die Baumliebhaberin aus Heidelberg hat er aber doch noch eine gute Nachricht parat. Er werde vor Ort die GPS-Daten aufnehmen und übermitteln. Dann will die Leserin ihren Enkel aktivieren. "Der kann mit so was umgehen", sagt sie. Einem Besuch dürfte somit nichts mehr im Wege stehen.

Derweil haben weitere Leser auf diese schöne Geschichte reagiert. Nur wenige Meter abseits des Mühlbachweges im Mauermer Forstwald befinde sich ebenfalls ein zusammengewachsenes Baumpaar, erzählt Thomas Scheurich aus Mauer. Bereits 2007 habe er es bei einem Spaziergang entdeckt und sei von diesem Wunder der Natur sofort fasziniert gewesen. Damals habe er allerdings den wissenschaftlichen Hintergrund der Verbindung, der jetzt im RNZ-Artikel beschrieben war, noch nicht gekannt.

Eine innige Baumfreundschaft oberhalb des Fußballplatzes am Köpfel in Heidelberg-Ziegelhausen, entdeckt von Thomas Möllers. Foto: Thomas Möllers

In seinem Archiv habe er zwei Bilder der Bäume entdeckt, und am Dienstag ist er aufgrund des Artikels losgezogen, um "bei herrlichem Frühlingswetter" ein drittes Bild von diesem Naturphänomen zu schießen. "Was bei dem Vergleich der drei Bilder auffällt, ist, dass die 15 Jahre annähernd spurlos an dieser einzigartigen Verbindung vorübergegangen sind", freut sich Thomas Scheurich.

Auf einer seiner Ausfahrten mit dem Mountainbike hat Thomas Möllers schon vor Jahren, wie er schreibt, ebenfalls eine "Liebesgeschichte im Wald" entdeckt. Oberhalb des Fußballplatzes am Köpfel in Heidelberg-Ziegelhausen kuscheln ganz heftig eine Buche und eine Kiefer miteinander (siehe Bild).