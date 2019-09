Ob und wann die derzeit gesperrte Hochstraße Süd in Ludwigshafen wieder befahrbar sein wird, kann derzeit niemand verlässlich sagen. Die statischen Untersuchungen an dem Bauwerk laufen nach wie vor. Foto: Kay Sommer

Von Harald Berlinghof

Mannheim/Ludwigshafen. Die Metropolregion hat ein Verkehrsproblem. Das sich zugespitzt zeigt in täglichen Staus an den beiden Rheinbrücken zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Jetzt haben alle wesentlichen Akteure im Verkehrsbereich, allen voran der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) beschlossen, einen Mobilitätspakt auf den Weg zu bringen, in dem kurz-, mittel- und langfristige Perspektiven für die sich wandelnden Herausforderungen erarbeitet werden sollen.

Neben dem Verband arbeiten in der Allianz die Städte Mannheim und Ludwigshafen, die Industrie- und Handelskammern (IHK) der Pfalz und Rhein-Neckar, die BASF und die Träger des öffentlichen Nahverkehrs zusammen. Die drei Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen sollen eng in den Prozess eingebunden werden. Welche Lösungen bieten sich an? Schon seit mehr als zehn Jahren gibt es in der Region Gedankenspiele, wie die Situation für die Pendler verbessert werden kann.

Durch die derzeitige Komplettsperrung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen, die zur Konrad-Adenauer-Rheinbrücke führt, und die bis zum Ende des Jahrzehnts andauernden Sanierungsarbeiten an der auf die Kurt-Schumacher-Brücke zulaufenden Hochstraße Nord hat sich die Verkehrslage noch einmal verschärft. Niemand kann gegenwärtig verlässlich sagen, ob und wann die Südtrasse wieder befahrbar sein wird. Die statischen Untersuchungen laufen nach wie vor.

Auch die Rheinbrücke bei Speyer wird derzeit aufwendig repariert und ist gesperrt. "Trotz allem kann man zusammenfassend sagen, dass ein absolutes Verkehrschaos, das vorausgesagt worden ist, bisher ausgeblieben ist - auch wegen der Besonnenheit der Pendler", sagt Christoph Trinemeier, Leitender Direktor beim VRRN. In der Region hat es noch nie viele Rheinquerungen gegeben, und so sind immer wieder Diskussion darum entflammt, Abhilfe zu schaffen.

Es kursierten Vorstellungen, die extrem teuer geworden wären, und Überlegungen, die Anwohnern viel zugemutet hätten. Es gab Visionen, die als utopisch abgetan wurden, und es existieren Lösungsansätze, die zwar umsetzbar erscheinen, aber nicht ausreichend Kapazität aufweisen, um die Brücken zu entlasten. Bei allen Ideen muss der Zeitfaktor berücksichtigt werden. Machbarkeitsuntersuchungen, Planungen, Bürgerbeteiligungen und Finanzierung dauern. Entsprechend ist es für Megaprojekte während der Hochstraßen-Sanierung zu spät.

Christoph Trinemeier. Foto: zg

Ein solche wäre eine dritte Rheinquerung bei Altrip, über die schon seit Jahrzehnten immer wieder mal debattiert wird. Es gab bereits einen Planfeststellungsbeschluss, der jedoch nicht umgesetzt wurde. Die Anwohner wehrten sich, der Stadt Altrip gelang es, die Pläne zu kippen. Und auch die beiden betroffenen Bundesländer, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, erteilen einer dritten Querung bislang eine Absage.

"Wir haben deshalb in unserem einheitlichen Regionalplan keine Trasse für die Zufahrt eingebaut", erklärt Trinemeier. Im Zusammenhang mit der Querung wurde über eine Rheinbrücke und sogar einen Tunnel unter dem Fluss diskutiert. Dieser Tunnel hätte nach den damaligen Berechnungen schon vor rund zehn Jahren 800 Millionen Euro gekostet. Das entspricht heute weit mehr als einer Milliarde Euro.

Hinzu kamen komplizierte Fragestellungen hinsichtlich der Grundwasserströmungen und politische Ablehnung hüben wie drüben des Rheins, in Ludwigshafen wie in Mannheim. In jener Zeit dachte aber noch niemand daran, dass beide Hochstraßen wegen Bauschäden gleichzeitig ausfallen könnten. Rechnet man in der aktuellen Situation die Kosten für einen Straßentunnel und jene für die Hochstraßen-Sanierung zusammen, dann kommt man auf über zwei Milliarden Euro. "Das Geld kann niemand aufbringen", weiß Trinemeier.

In der Region wurde auch von einer Seilbahn über den Rhein gesprochen. Tatsächlich entstehen weltweit immer Kabinen-Seilbahnen in Großstädten als Teil des dortigen Nahverkehrs. Auch in Koblenz gibt es eine solche, gelegentlich als Paradebeispiel angeführte Seilbahn über den Fluss. Zwischen Mannheim und Ludwigshafen sollte dagegen eine Container-Seilbahn zwischen dem BASF-Gelände und dem Mannheimer Hafen den Schwerlastverkehr verringern und so die Brücken entlasten.

Vielleicht hat damals tatsächlich ein wenig die positive Vision bei allen Beteiligten gefehlt. Eine Machbarkeitsstudie des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) und des Verbands der Metropolregion kam zu dem Ergebnis, dass zumindest eine Personenbeförderung via Seilbahn mach- und bezahlbar sei. Allerdings fand man auch heraus, dass sich die Pendlerströme lediglich von der S- auf die Seilbahn verlagern würden.

Dass eine Seilbahn den Autoverkehr verringern würde, konnte dabei nicht nachgewiesen werden. Gleichzeitig stellten sich drängende Fragen nach den benötigten Flächen für die Umsteigestationen der Seilbahn von öffentlichen Verkehrsmitteln oder vom Auto auf Park-and-Ride-Parkplätze. Mehr Chancen eingeräumt werden zusätzlichen Fußgänger- und Radfahrerbrücken.

Die Stadt Mannheim will eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Genauso wie ein Ausbau des Fährverkehrs würden diese allerdings wohl eher nur einen kleinen Beitrag zur Entlastung des Brückenverkehrs leisten. Die Altriper Rheinfähre hat bei optimaler Auslastung eine Kapazität für rund 1500 Autos pro Tag. Mit einer zweiten Fähre an denselben Anlegestellen ließe sich die Zahl theoretisch verdoppeln, mit einer engeren Taktung gar vervierfachen.

Angesichts von 40.000 Fahrzeugen täglich, die über die Rheinbrücken rollen, bliebe die Entlastung bei gut zehn Prozent. Außerdem sind die Fähren anfällig gegen Hoch- und Niedrigwasser. Aus wirtschaftlichen Gründen hat der Geschäftsführer der Rheinfähre Altrip GmbH und frühere Bürgermeister von Altrip, Jürgen Jakob, einer zweiten Fähre eine Absage erteilt. Diese würde immerhin 3,5 bis vier Millionen Euro kosten. "Wir haben es hin und her gerechnet. Aber betriebswirtschaftlich geht das nicht", sagt Jakob.

Zu bedenken ist auch, dass eine Verlagerung des Pendlerverkehrs von den Rheinbrücken auf eine zweite Fähre die Stadt Altrip und ihre Bewohner einer erheblichen zusätzlichen Lärmbelastung aussetzen würde.