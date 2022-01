Mannheim/Karlsruhe.(zg/cab) Das Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe soll eine der wichtigsten europäischen Verkehrsachsen stärken, den "Rhine-Alpine"-Korridor zwischen Rotterdam und Genua. Die Trasse durch die Region ist quasi das Mittelstück zwischen Frankfurt und Basel. Auch die Teilstrecken, die sich südlich an Karlsruhe und nördlich an Mannheim anschließen, sollen für den Güter- und Fernverkehr der Zukunft ausgebaut und beschleunigt werden. Die Deutsche Bahn (DB) spricht dabei von "nachhaltiger Mobilität der Zukunft". Bis es soweit ist, mahlen die Mühlen der Planung und Verfahren langsam. Bis Ende 2023 sollen die Unterlagen zum Raumordnungsverfahren für den Abschnitt Mannheim – Karlsruhe eingereicht werden.

Die DB Netz AG sucht nach Möglichkeiten für einen Neu- oder Ausbau der Trasse und will allen Interessierten den aktuellen Planungsstand erläutern – am Montag, 17. Januar, von 18 bis 20 Uhr in einem Online-Informationsabend. Dieser wird über die Plattform "Microsoft Teams" angeboten. Laut einer Ankündigung wird das Projektteam der DB Netz AG nochmals die Inhalte des Vorhabens vorstellen und den Sachstand erklären. Danach wird Zeit dafür eingeräumt, die Fragen der Teilnehmenden zu beantworten. Diese können ihre Anliegen bereits während der Präsentationen schriftlich über eine Chat-Funktion vorbringen. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht nötig.

Info: Auf der Projekt-Homepage www.mannheim-karlsruhe.de findet man auch alles Wesentliche zum Info-Abend.