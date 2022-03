Von Carsten Blaue

Mannheim/Heidelberg. Seien es Einbrüche, Rauschgiftdelikte, Überfälle oder Gewalt auf offener Straße: Die Zahl der Straftaten ist im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim im vergangenen Jahr auf einen historischen Tiefststand gesunken. Eine leichte Zunahme ist allerdings bei "Straftaten gegen das Leben" zu verzeichnen. Im Bereich der Sexualdelikte gibt es sogar einen deutlichen Anstieg. Das geht aus der Kriminalstatistik 2021 hervor, die das Polizeipräsidium am Dienstag veröffentlicht hat.

*

> Zuständigkeitsbereich. Das Polizeipräsidium Mannheim ist für Heidelberg, Mannheim und die 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zuständig, hat gut 2650 Beschäftigte sowie 17 Polizeireviere und 27 Polizeiposten.

> 55.275 Straftaten insgesamt. Die Zahl der Straftaten ist um knapp 16 Prozent zurückgegangen. Es gab also fast 10.470 Fälle weniger als 2020 – der niedrigste Stand der vergangenen 18 Jahre. Die Polizei führt das auf die "pandemiebedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens" zurück, aber auch auf ihre erfolgreiche Präventionsarbeit. Die Aufklärungsquote sank zwar um gut zwei Prozentpunkte auf 60,4 Prozent. Die Polizei sieht sich hier aber "weiterhin auf gutem Niveau".

> 51 "Straftaten gegen das Leben". Dazu zählen versuchter oder ausgeführter Mord und Totschlag sowie fahrlässige Tötung. Ihre Zahlen stiegen im Rhein-Neckar-Kreis (plus 7) und Mannheim (plus 1), sanken jedoch in Heidelberg (minus 2). 28 der 51 Fälle blieben im Versuchsstadium. Die Statistik erfasste vier Morde und sechs Totschlagsdelikte sowie einen Anstieg der fahrlässigen Tötungen von 4 auf 13 Fälle. Fast alle Taten wurden aufgeklärt.

> 420 Einbrüche in Wohnungen. Deren Zahl ging nicht nur um 30 Prozent zurück. 175 Einbrüche kamen zudem nicht über das Versuchsstadium hinaus im vergangenen Jahr. Und doch stieg die Schadenssumme leicht – von 1,21 auf 1,26 Millionen Euro. 126 aufgeklärte Einbrüche sind der beste Wert im Land.

> 1087 Fälle von Partnergewalt. Das ist zwar im Vergleich zu 2020 ein leichter Rückgang von 7,6 Prozent. Die Polizei stellt jedoch fest, dass das Niveau noch immer hoch ist. Im Spätjahr 2019 begann die Pilotphase des Projekts "Hochrisikomanagement in Fällen Häuslicher Gewalt". Es soll mit entsprechenden Ansätzen die Bereitschaft erhöhen, die Übergriffe anzuzeigen. Opfer werden durch geschulte Kräfte begleitet und geschützt. Auch weiteren Anstrengungen ist eine nahezu hundertprozentige Aufklärungsquote zu verdanken.

> 1186 Sexualdelikte. Die deutliche Zunahme um knapp 33 Prozent führt die Polizei auf die Verbreitung pornografischer Schriften durch Minderjährige oder Heranwachsende über Social Media-Kanäle oder Messenger-Dienste zurück sowie auf exhibitionistische Einzeltäter, die gleich mehrfach in Erscheinung traten. Jedoch gab es auch 146 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern (plus 26). Die Aufklärungsquote lag bei knapp 84 Prozent.

> 5487 Rauschgiftdelikte. Ein Rückgang von 14 Prozent, und doch die zweithöchste Fallzahl im Land. Dafür liegt die Aufklärungsquote bei den Rauschgiftdelikten im Präsidiumsbereich mit knapp 94 Prozent über dem Landesschnitt (92,4 Prozent). Heidelberg (928 Fälle, minus 23,2 Prozent) und Mannheim (2283, minus 13 Prozent) haben hier die niedrigsten Fallzahlen seit fünf Jahren. Cannabis ist bei den Rauschgiftdelikten immer noch am häufigsten im Spiel (in fast drei Vierteln aller Fälle), und die Menge der sichergestellten Drogen stieg von 193 auf 444 Kilogramm. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Entschlüsselung von Daten des Kryptohandyanbieters EncroChat zurückzuführen (RNZ vom 12. März). Wermutstropfen: 21 Rauschgifttote bedeuten einen Fünf-Jahres-Höchststand.

> 9945 Betrugsdelikte. Ein Minus von knapp 18 Prozent. Waren-, Computer- und Abrechnungsbetrug gehören hier zu den größten Deliktfeldern. Vor allem aber das Schwarzfahren, dessen Fallzahl jedoch signifikant zurückging. Beim Subventionsbetrug gab es eine Steigerung um 37 auf 88 Fälle. Dabei ging es um Corona-Soforthilfen, die unter Angabe falscher Tatsachen ausbezahlt wurden. Leicht gestiegen sind auch die aufgeflogenen Fälle, bei denen falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht führten. Gesondert erfasst werden Telefonbetrüger. Hier ist die statistische Einordnung nicht immer leicht, weil selten klar ist, woher sie anrufen – seien es "falsche Polizisten", "Enkeltrickbetrüger" oder Schockanrufer. Insgesamt erbeuteten sie über 1,3 Millionen Euro in der Region. Nur der Schaden, den die "falschen Polizisten" anrichteten, ging leicht zurück.

> 15.448 Fälle von Eigentumskriminalität. Beim Diebstahl haben sich die Fallzahlen seit 2003 mehr als halbiert. Ladendiebstähle gingen ebenso deutlich zurück wie Diebstähle aus Autos (mit 766 Fällen aber immer noch der höchste Wert im Land). Wurden 2020 noch neun Geldautomaten gesprengt, waren es 2021 sieben. Fast verdoppelt haben sich allerdings die Autodiebstähle, bei denen die Täter die "KeylessGo"-Funktion manipulierten.

> 26.794 Straftaten im öffentlichen Raum. Die Zahl der Delikte zeigt es: Die alltägliche Polizeiarbeit spielt sich auf den Straßen und Plätzen ab. Gewalt, Aggression, Raub, Körperverletzung: Mit allem haben die Beamtinnen und Beamten zu tun. Doch selbst die Pfingst-Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese und danach konnten nichts daran ändern, dass die Fallzahlen in Heidelberg (5096, minus 12,3 Prozent), Mannheim (12.343, minus 15,4) und im Rhein-Neckar-Kreis (9355, minus 10,7) auf die tiefsten Stände der vergangenen 15 Jahre gefallen sind.

> Gewalt gegen Polizeibeamte. Genau 933 Beamtinnen und Beamte wurden im Jahr 2021 Opfer von Gewalttaten im Dienst. 231 erlitten leichte, zwei schwere Verletzungen. Zwar ein deutlicher Rückgang im Vorjahresvergleich. Dennoch sind die Fallzahlen noch immer die vierthöchsten im Land – nach Stuttgart, Freiburg und Reutlingen. > weiterer Bericht