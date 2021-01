Mannheim/Heddeseim. (pol/mare) Die Polizei hat am Wochenende wieder mehrere illegale Partys aufgelöst. Das teilen die Beamten mit.

> In Mannheim löste die Polizei Samstagfrüh eine private Veranstaltung auf. Gegen Mitternacht beklagte sich der Bewohner eines Anwesens in der Käfertaler Straße über laute Musik seines Nachbarn. In der Wohnung, von der die Ruhestörung ausging, hatten sich fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten zu einer privaten Veranstaltung getroffen. Beamte des Polizeireviers Neckarstadt beendeten die private Zusammenkunft und wiesen alle anwesenden Personen an, unverzüglich nach Hause zu gehen. Sie erwartet ein Bußgeld wegen Nichteinhaltung der Regeln der Corona-Verordnung.

> In Heddesheim waren insgesamt sechs Streifenwagenbesatzungen notwendig, um am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr eine private Veranstaltung in der Poststraße zu beenden. Bereits beim Eintreffen vor dem Anwesen nahmen die verständigten Polizeibeamten lautstarke Stimmen wahr.

Anwohner hatten sich zuvor über eine Ruhestörung beschwert. Die sieben erwachsenen Personen aus fünf verschiedenen Haushalten, die sich zu einer privaten Party getroffen hatten, zeigten sich über den Besuch der Polizei nicht erfreut. Sie reagierten aggressiv und wollten über eine Verlängerung des Treffens verhandeln. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurde die private Zusammenkunft aufgelöst.

Allen anwesenden Gästen wurden Platzverweise erteilt. Außerdem erwartet alle Beteiligten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen der aktuell gültigen Corona-Verordnung.

Bereits am Freitagabend hatte die Polizei in Heddesheim eine private Veranstaltung aufgelöst. In einem Anwesen in der Straße An der Fohlenweide hatten sich gegen 18 Uhr vier Erwachsene und sechs Kinder in einer Wohnung zu einer Familienfeier zusammengefunden. Die Beamten beendeten die Zusammenkunft.

Auch hier müssen die Beteiligten mit einem Bußged wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.