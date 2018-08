Schwetzingen. (leo) Opern für ein breites Publikum zu vermarkten, ist in der Regel nicht einfach. Dazu braucht es ein stimmiges Konzept, ein Ensemble und Klangkörper von höchstem Niveau - und ein passendes Ambiente, um den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren. Der Veranstalter "Yellow Concerts" arbeitet in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Nationaltheaters Mannheim bereits seit Jahren bei der beliebten Open-Air-Reihe "Schloss in Flammen" mit diesem Erfolgsrezept, jährlich wechselnd in den Schlössern von Mannheim und Schwetzingen.

In diesem Jahr wird die Operngala als Abschluss des "Mannheimer Sommer" mit einem abschließenden Synchronfeuerwerk am Samstag, 21. Juli, ab 20 Uhr in der Sommerresidenz des Kurfürsten über die Bühne gehen. Spitzenkräfte des Nationaltheaters werden dabei rund drei Stunden lang romantische Arien des Verismo und französische Stücke präsentieren.

Während Generalmusikdirektor Alexander Soddy sich darauf freut, das erste Mal das Orchester des Nationaltheaters bei "Schloss in Flammen" dirigieren zu dürfen, liegt dagegen die Moderation in bewährten Händen. Der Kurpfälzer Comedian und Opernliebhaber Christian "Chako" Habekost wird gewohnt launig durch den Abend führen.

Eine Neuerung in diesem Jahr besteht darin, dass die bisherige Videogroßprojektion durch LED-Screens ersetzt wird, sodass Solisten und Moderator für alle Besucher im Großformat erlebbar sein werden. Der Vorteil liegt auch darin, dass schon bei Tageslicht gute Bilder zu erwarten sind und durch eine nach der Bestuhlung aufgestellte zweite LED-Wand auch die Zuschauer auf den sogenannten Picknickplätzen eine bessere Sicht haben werden.

Diese zum Preis von jeweils 23,90 Euro günstigsten Plätze auf den Rasenflächen des Schlossgartens haben sich mittlerweile zum Publikumsrenner entwickelt, hier können mitgebrachte Decken, Stühle, Geschirr, Gläser, Kerzen, Essen und Getränke platziert werden.

Im Mittelpunkt der in zwei Blöcke mit integrierter Pause unterteilten Veranstaltung steht natürlich die Musik. Es verspricht schon spannend zu werden, wie die Pyrotechnik-Experten Renzo Cargnelutti und Thomas Fischer die Aufgabe, das Feuerwerk sowohl am Himmel als auch am Boden synchron zu Richard Wagners "Das Liebesverbot" und Charles Gounods "Faust" synchron zu steuern, umsetzen werden.

Als traditionelle Zugabe wird der Abend mit dem "Pomp and Circumstance March No.1" von Sir Edward Elgar beendet. Spielt das Wetter mit, dürften die von Veranstalter Erwin Clausen erwarteten über 5000 Besucher - das wäre Rekord - einen richtig schönen Abend erleben.

Info: Karten für "Schloss in Flammen" sind zum Preis von 29,90 und 79,90 Euro bei allen RNZ-Geschäftsstellen erhältlich.