Von Sarah Porz

Mannheim. Der Toulon-Platz in Mannheim und die Rue Mannheim in Toulon zeugen von einer ganz besonderen Beziehung – die nun 60 Jahre alt wird. Es ist die aktivste Städtepartnerschaft der Quadratestadt, die insgesamt 13 Partnerstädte hat. Zusammen mit zwei anderen wurde sie am Tag der Partnerstädte am Samstag, 30. November, vorgestellt. Die RNZ stellt diese drei Partnerschaften vor.

Die Verbindung zwischen Mannheim und Toulon ist sozusagen eine Vorzeigepartnerschaft. Die Tinte auf den Verträgen war noch nicht getrocknet, da kam es schon zu zahlreichen Begegnungen. So machte sich etwa der Mannheimer Vespa-Club vor 60 Jahren auf den Weg zu den neuen Freunden in Frankreich. Unter anderem darüber berichten Zeitzeugen am Tag der Partnerstädte.

Hintergrund Mannheims Partnerstadt Toulon in Frankreich Toulon ist eine Universitätsstadt in Südfrankreich und hat derzeit rund 170.000 Einwohner. Die Stadt liegt an der Côte D’Azur zwischen dem Mittelmeer und den Bergen. Die Hauptwirtschaftszweige [+] Lesen Sie mehr Mannheims Partnerstadt Toulon in Frankreich Toulon ist eine Universitätsstadt in Südfrankreich und hat derzeit rund 170.000 Einwohner. Die Stadt liegt an der Côte D’Azur zwischen dem Mittelmeer und den Bergen. Die Hauptwirtschaftszweige sind Schiffsbau, Fischerei und Weinanbau. Die Stadt hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten: enge, winklige Gassen, den Provenzalischen Markt, das Hafengebiet und na poleonische Bauten wie die Oper oder der Bahnhof. (sapo)

[-] Weniger anzeigen

"Damals boten die Städtepartnerschaften gute Möglichkeiten, mal rauszukommen", erklärt Rüdiger Finke, Vorsitzender des Fördervereins Städtepartnerschaften Mannheim, der die Veranstaltung mitorganisiert. Das südliche Flair und die provenzalische Küche der Côte d’Azur haben seither viele Reisende aus der Kurpfalz angezogen.

Die Entstehung der Städtepartnerschaft stand im Zeichen der Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ersten Kontakte wurden 1958 geknüpft, 1959 unterzeichneten Oberbürgermeister Edouard Le Bellegou und Oberbürgermeister Hans Reschke in Mannheim schließlich die Partnerschaftsurkunde.

Die Entwicklung ist rasant: Bereits in den 1960er-Jahren knüpften Deutsche und Franzosen viele Kontakte auf sportlicher, kirchlicher und schulischer Ebene. Mit Erfolg: Ein Jahrzehnt später ist die Beziehung zum Vorbild der deutsch-französischen Verständigung geworden.

Es gab aber nicht nur schöne, sondern auch traurige Momente. Bei einem Freundschaftstreffen in Mannheim im August 1982 will eine Gruppe Fallschirmspringer eine gemeinsame Formation vorführen. Doch dazu kommt es nicht. Der Hubschrauber stürzt wegen eines technischen Defekts ab. Der Absturz fordert 46 Tote aus Swansea, Toulon, den USA und Mannheim – 23 Opfer stammen aus Toulon. Statt sie zu trennen, hat der Unfall die beiden Städte noch enger zusammengeschweißt: Bis heute finden immer wieder gemeinsame Gedenktreffen statt.

In den folgenden Jahren konzentriert sich die Partnerschaft vorwiegend auf Vereine oder Schulen. Selbst als 1995 ein Politiker der rechtspopulistischen Partei Front National zum Bürgermeister von Toulon gewählt wird und es keine Besuche mehr von offizieller Seite gibt, reißen die Aktivitäten nicht ab.

"Eine Städtepartnerschaft ist immer ein Auf und Ab, und sie wird vor allem von vielen privaten Initiativen getragen", erklärt Rüdiger Finke, der mit seinem Verein komplett ehrenamtlich arbeitet. Im Jubiläumsjahr 2009 wurde der Partnerschaft erneut Leben eingehaucht. Gefeiert wurde unter anderem mit einer Bürgerreise und einem provenzalischen Markt auf den Kapuzinerplanken. "Wir führen weiterhin eine gute und intensive Beziehung", betont Finke. Dazu gehört auch ein reger Schüleraustausch – der inzwischen seit mehr als 40 Jahren stattfindet. "Junge Menschen erleben das Land in einer Gastfamilie völlig anders", weiß Finke. Dabei werde unter anderem ihre interkulturelle Kompetenz gefördert.

Auch auf politischer Ebene gibt es immer wieder Begegnungen. So reisen Delegationen hin und her, etwa um sich über Start-up-Unternehmen zu informieren. "Das ist noch mal ein ganz neuer Bereich für eine Partnerschaft, die auch vorher schon sehr vielfältig war", findet Jana Garbrecht, Mitarbeiterin der Stadt Mannheim im Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll. Die Tradition wird dabei nicht vergessen. So fährt der Mannheimer Vespa-Club noch immer gern jedes Jahr nach Toulon.