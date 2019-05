Das Interesse der Besucher an den Angeboten des Maimarkts war auch in diesem Jahr wieder groß. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Strahlende Gesichter bei der Messeleitung des Mannheimer Maimarktes. "Ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, dass wir einen guten Maimarkt hatten", erklärte Stefany Goschmann. Zumindest aus Sicht der Aussteller. 87 Prozent bewerteten die Veranstaltung mit den Noten "Sehr gut" bis "Zufriedenstellend" - nur ein Prozentpunkt weniger, als bei der Rekordmesse im Vorjahr. Die Besucherzahlen lagen mit über 330.000 knapp unter denen des Vorjahres.

Die Kombination aus Information, Tierschau, Verpflegung und Belustigung funktioniert auch nach über 400 Jahren noch. Die größte Regionalmesse Südwestdeutschlands hat ihren Ruf einmal mehr bestätigt. Als Barometer für die wirtschaftliche Entwicklung, wie Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) immer wieder gerne betont, verheißt der Maimarkt rosige Aussichten für das Jahr 2019 und auch darüber hinaus.

"Über 84 Prozent der Aussteller erwarten für ihre Branche eine stabile Entwicklung auf hohem Niveau", zitierte die Veranstalterin aus der Abschlussumfrage, an der sich immerhin 680 der über 1400 Aussteller beteiligt hatten. Lediglich im Bereich "Wohn-Art" war die Erwartungshaltung gegenüber dem Vorjahr gedämpfter: "Der einzige Ausreißer nach unten", so Goschmann.

Die RNZ-Reporter auf Maimarkt-Tour Kamera und Produktion: Vanessa Dietz und Reinhard Lask

"Die Konjunktur ist offensichtlich besser als das Wetter", scherzte sie. So zogen die teilweise kühlen Temperaturen die Besucher in die Zelthallen, für die sich die Aussteller in diesem Jahr wohl gerne Heizanlagen gewünscht hätten. "Aber das gibt sich. Nächstes Jahr sind wahrscheinlich wieder bessere Kühlanlagen gewünscht", wusste die Messe-Chefin. Aber auch die Händler auf dem Freigelände freuten sich über großes Interesse. "74 Prozent der Aussteller haben bereits angegeben, dass sie nächstes Jahr wiederkommen wollen."

Das liegt wohl daran, dass in einigen Bereichen die Spitzenwerte des Vorjahres sogar noch einmal übertroffen worden sind. So erwarten 91 Aussteller ein starkes Nachgeschäft. Die vielen Informationsgespräche an den Ständen sollen Früchte tragen. Der Wert liegt um knapp zwei Prozentpunkte über dem des Vorjahres. "Damit hat sich der positive Trend aus der Zwischenumfrage bestätigt", freute sich Goschmann.

Und auch aus polizeilicher Sicht sei es bis zur Abschluss-Pressekonferenz gestern Vormittag gleich in doppelter Hinsicht eine erfolgreiche Messe gewesen, erklärte Pressesprecher Norbert Schätzle. "Als Aussteller waren wir sehr zufrieden." Das Beratungsangebot rund um Einbruchschutz und Telefonbetrug habe ebenso großen Zulauf erhalten, wie die Beratung für Berufseinsteiger. "Und bei den Einsatzzahlen hatten wir gegenüber dem ruhigen Vorjahr sogar noch einmal einen Rückgang."

So wusste er von insgesamt 40 polizeirelevanten Einsätzen - bei 20 davon handelte es sich um Hilfeleistungen. Taschendiebstähle wurden seinen Kollegen nicht gemeldet, kleinere Diebstähle und Kleinunfälle auf dem Parkplatz waren die größten Aufreger. "Was uns allerdings Sorgen macht, ist die gestiegene Anzahl hilfsbedürftiger Senioren auf dem Gelände", räumte er ein, auch wenn sich die Anzahl noch im Rahmen hielt.

Einen Diebstahl konnte Stefany Goschmann aufklären: "Ein Aussteller auf dem Freigelände hat sich bei uns beschwert, dass ihm über Nacht Ware entwendet worden sei." Der Sicherheitsdienst ertappte den Täter noch auf frischer Tat. Der Hund eines anderen Ausstellers hatte sich unter der Zeltplane Zugang zu dem ausgestellten Tierfutter verschafft. "Der Maimarkt ist eben Anziehungspunkt für Mensch und Tier", lachte die Maimarkt-Chefin.