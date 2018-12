Von Nicoline Pilz

Ladenburg/Mannheim. Hip-Hop im Honeymoon? Noch dazu von einer Band, die sich als Streetgangster einen Namen gemacht hatte? Von einer Band, die keiner unter seine Fittiche nehmen wollte, weil sie als undiszipliniert und schwierig galt?

Als Eva Ries vor vielen Jahren in ihren Flitterwochen ein Tape mit Songs der New Yorker Rapper "Wu-Tang Clan" ins Abspielgerät schob, weinte sie nach eigenen Angaben wie ein Schlosshund. "Ich wusste nicht, wie ich den Kram in Europa vermarkten sollte, wusste nicht, wer meine Zielgruppe sein konnte", schilderte die gebürtige Mannheimerin jetzt im Gespräch mit Andreas Margara beim ersten Hip-Hop-Symposium an der Popakademie in Mannheim. Der Saal war brechend voll, als die gelernte Fotografin über ihre Jahre ab 1993 sprach, nachdem sie den sicheren Hamburger Hafen gegen einen Managementjob in New York bei RCA/BMG tauschte.

Popakademie-Sprecher Andreas Margara und seine Interviewpartnerin hatten übrigens eine Gemeinsamkeit: Beide besuchten das Carl-Benz-Gymnasium in Ladenburg, wo Ries 1981 Abitur machte. "Immer wieder konnten Schüler bei ihr ein Praktikum machen", sagte Margara gegenüber der RNZ.

Und auch das Tonstudio von Ute Berling in Edingen-Neckarhausen profitierte von den regionalen Wurzeln der international erfolgreichen Musikmanagerin. Allerdings waren es nicht die neun Jungs von "Wu-Tang Clan", mit denen Ries das Edinger Tonstudio besuchte.

"Sie hatten zuvor nie etwas mit Hip-Hop zu tun gehabt - wie war das Aufeinandertreffen für Sie als weiße Frau mit dem berüchtigten Clan?", fragte Margara. Sachlich schilderte Ries, wie sie zwar ohne jeden Bezug zur Musikrichtung, allerdings auch völlig frei von Vorurteilen begann, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. "Ich fand die Inhalte nicht so toll. Außerdem verstand ich den Slang und viele Begriffe nicht", erzählte sie.

Heute gilt das erste Album der Hip-Hopper "Enter the Wu-Tang - 36 Chambers" als Meilenstein und Klassiker der Hip-Hop-Geschichte. Ries und ihre Jungs fanden nach und nach zusammen; Hauptgründer und Clanchef Robert Diggs alias RZA, Raekwon und Method Man nahmen sie unter ihre Fittiche und zeigten ihr, wie man in New Yorks Straßen nicht als Tourist auffällt.

Die Europa-Tour, schilderte Ries, verlief chaotisch. Mehrere Familienmitglieder, die als Tourmanager fungieren sollten, räumten genervt das Feld. Ihr fiel schließlich die Rolle zu, alles allein zu händeln - neun verschiedene Charaktere, die auf der Suche nach Telefonen in die Büros des Bayerischen Rundfunks einfielen, unter einen Hut zu bringen. Im Vorfeld musste sie den Rappern erst einmal ordentliche Pässe besorgen, weil alle entweder nur Gefängnis- oder ungültige Militärausweise hatten.

Popakademie-Sprecher Andreas Margara im Gespräch mit der Mannheimerin Eva Ries. Foto: vaf

Eva Ries, die seit Herbst 2017 wieder in Mannheim lebt, sprach auch über den Tod und die psychische Erkrankung von "Ol‘ Dirty Bastard", kurz ODB, der 2004 nach einer Überdosis Kokain und Tramadol einen Herzinfarkt erlitt. "Er wusste, dass er jung sterben würde", sagte sie. Vom Tod ODBs habe sie über Dritte erfahren. Sie schilderte, wie die Bandmitglieder sie nachts gegen ihren Willen aus einem Hotel zerrten, weil sie an Paranoia litten und fürchteten, die CIA oder das FBI seien hinter ihnen her. "Was ich getan habe, war nichts anderes als Sozialarbeit", meinte sie rückblickend. In der häufig sexistischen Männerdomäne Hip-Hop sei sie toleriert gewesen.

Ein großes Kompliment von Method Man musste sie sich damals erst übersetzen lassen: "Eva, du bist mein Nigger - du bist so cool." RZA vermarktete Wu-Tang Clan durchaus geschickt: Das Logo der Band, eine zum "W" stilisierte Fledermaus ist Kult, die Bekleidungsmarke "Wu Wear" ein Erfolg. Das "Mehrfach-Label-Modell", sprich die "Unterwanderung" der Musikindustrie durch Clanmitglieder, schrieb Geschichte.