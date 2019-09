Mannheim/Darmstadt. (pol/mün) Für die Polizei "grenzt es an ein Wunder", dass hier nichts passiert ist. Rund 60 Kilometer fuhr ein Lkw-Fahrer volltrunken auf den Autobahnen A6 und A67 in Schlangenlinien.

Mit 3,1 Promille Blutalkohol schaffte es der 60 Jahre alter Lkw-Fahrer, vom pfälzischen Ludwigshafen über Mannheim-Sandhofen bis hinter Darmstadt zu kommen. Bis die Polizei ihn endlich stoppte.

Die ersten Autofahrer hatten am Freitag gegen 15.20 Uhr die Polizei in der Pfalz alarmiert, weil der Fahrer des 7,5-Tonners in Schlangenlinien auf der A6 zwischen Ludwigshafen und Sandhofen unterwegs war.

Wegen der Kennzeichen-Kombination dachten die Polizisten, der Mann müsse Richtung Süden und deswegen wurde das Autobahnrevier Mannheim-Seckenheim alarmiert. Doch dort kam er nie an.

Am Autobahndreieck Viernheim hatte der 60-Jährige die Route Richtung Norden genommen und fuhr gen Darmstadt.

Zwischen Gernsheim und Pfungstadt wurde dann wieder von Zeugen ein auffällig schlingernder Truck gemeldet.

Die Polizei Südhessen fahndete nach dem Lkw und entdeckte ihn dann auf der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt. Die Fahrt war dann auf dem Parkplatz Kaiserstein zu Ende und der Mann wurde kontrolliert.

Und hier kam beim Alkoholtest heraus: Der 60 Jahre alte Fahrer war mit 3,1 Promille unterwegs und alles andere als fahrtüchtig.

Er musste eine Blutprobe abgeben und Führerschein und Zündschlüssel wurden von der Polizei sichergestellt.

Der Mann aus dem Kreis Karlsruhe wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen, in dem auch über die Dauer des Führerscheinentzuges entschieden wird.