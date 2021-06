Von Alexander Albrecht

Berlin/Mannheim. Mal ehrlich: Haben Sie heute Morgen beim Einseifen unter der Dusche oder während des Zähneputzens den Wasserhahn zugedreht? Nein? Dann sind Sie sich der Kostbarkeit des Wassers vielleicht noch nicht ganz bewusst geworden – so wie es bei Arne Kuhnert bis vor wenigen Monaten der Fall war. Damals hätte der 36-Jährige nicht im Traum daran gedacht, einmal der Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Ratschläge zu geben. Beim 3. Nationalen Wasserforum in Berlin.

Der im Mannheimer Stadtteil Rheinau lebende Kuhnert ist Business-Controller. "Und heute noch kein Wasserexperte", meint er. Darauf legte das Umweltministerium auch keinen Wert, als es vier Städte ausdeutete, mit deren Bürgern die Behörde ins Gespräch kommen wollte: Cottbus, Oldenburg, Würzburg und Mannheim. Nach dem Zufallsprinzip kontaktierten Mitarbeiter die Menschen vor Ort.

Kuhnert war einer von ihnen. Und freute sich, als er gefragt wurde, in einem digitalen Workshop mitzuarbeiten. "Ich finde es gut, wenn wir Bürger in Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden. Deshalb habe ich gleich zugesagt", sagt Kuhnert. Bei der fünfstündigen Ideenwerkstatt für die Wasserpolitik von morgen habe er gemeinsam mit den anderen rund 70 Mannheimern viel gelernt. Vor allem ist ihm aber eines klar geworden: "Die Wasserversorgung muss immer in öffentlicher Hand bleiben und darf niemals privatisiert werden." Kuhnert fürchtet, dass dann die Preise steigen würden und sich irgendwann nicht mehr jeder Wasser leisten kann. "Das darf nicht passieren", fordert der Rheinauer. "Wasser ist kein Spekulationsobjekt zur Gewinnmaximierung, sondern eine Lebensgrundlage."

In Mannheim müssen die Menschen weniger Angst vor diesem Szenario haben als anderswo. Das kühle Nass wird aus regionalen Brunnen gefördert und in den Wasserwerken Rheinau, Käfertal und Schwetzinger Hardt zu Trinkwasser weiterverarbeitet. Kuhnert verweist auf die Bodensee-Wasserversorgung, die über kilometerlange Leitungen zum Beispiel viele Haushalte im Heilbronner Unterland, im Kraichgau und im Odenwald bis nahe der hessischen und bayerischen Landesgrenze beliefert. "Dort hat man nicht das Glück, über eigene Depots zu verfügen."

Dass Kuhnert seinen Wunsch einer ausschließlich staatlichen Wasserversorgung und weitere Empfehlungen aus Mannheim am Dienstag der Umweltministerin vorstellen durfte, verdankte er dem Los. Auf diese Weise wurde er zu einem der vier Bürgerbotschafter aus den ausgewählten Städten, deren Vorschläge in die Nationale Wasserstrategie bis 2050 einfließen.

Die vorherigen Recherchen sind indes weder Kuhnert noch seinen Mitstreitern leicht gefallen. "Im Austausch mit Experten haben wir festgestellt, dass kaum frei verfügbare Daten über die Qualität des Grundwassers, der Badeseen und Flüsse verfügbar sind", sagt der Mannheimer Vertreter. "Da müsste ich schon nachfragen", so Kuhnert. Auf den Einwand des Moderators bei dem Podium in Berlin, dass die Behörden ja alljährlich die Wasserqualität für die Badeseen kurz vor dem Start verkündeten, meint er, das reiche nicht aus.

Stattdessen sollen die Kommunen und Landkreise in öffentlichen Internetportalen während des ganzen Jahres informieren. "Es muss eine bessere Datengrundlage her", verlangt Kuhnert und sieht dafür eine Bringschuld bei den Behörden. Er will nicht nur wissen, wie sich die Wasserqualität entwickelt, sondern wer für eventuelle Verunreinigungen die Verantwortung trägt. So viel Transparenz dürfe man erwarten.

Kuhnert und die anderen drei Bürgerbotschafter wünschen sich zudem, dass Räume für Parkplätze nicht mehr zubetoniert werden. Stattdessen schlagen sie vor, diese mit Rasengittersteinen zu pflastern. Der Vorteil: Die Fugen zwischen den Steinen sorgen dafür, dass Regenwasser abfließen kann.

Allerdings wuchert dort auch sehr schnell das Unkraut, wie Häuslebesitzer mit Blick auf ihre Einfahrten wissen. Umweltministerin Schulze zeigte sich insgesamt angetan. "Die Vielzahl an Ideen und kreativen Vorschlägen zeigt, dass die Sicherung der Lebensressource Wasser vielen Menschen wichtig ist und sie beteiligt werden möchten", sagte sie beim Wasserforum. Der Klimawandel und seine Folgen stellten den bisherigen Lebensstil, die Produktionsweise und die Landwirtschaft immer mehr auf die Probe, betonte die SPD-Politikerin.

Das sieht auch Arne Kuhnert so. Und natürlich dreht er jetzt beim Zähneputzen bis zum Ausspülen immer den Wasserhahn zu. Der Kampf gegen die Verschwendung fängt manchmal schon im Kleinen an.