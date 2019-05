Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Zwei tote Pferde nach nur zwei Renntagen: Der Badische Rennverein Mannheim steckt in Schwierigkeiten. Die aktuelle Strafanzeige der Tierrechtsorganisation Peta, Kritik sogar vom Mannheimer Tierschutzverein und heftige Proteste in den Sozialen Medien haben das Image der fünf jährlichen Events auf der Seckenheimer Bahn stark beschädigt.

Ein Tier hatte sich beim Badenia-Jagdrennen auf dem Geläuf so schwer verletzt, dass es dort eingeschläfert werden musste. Gleich nach dem Start am Sonntag wurde der dreijährige Hengst "Radmaan" gegen eine Hecke gedrängt und sein Jockey aus dem Sattel geworfen. Der Reiter musste ins Krankenhaus, für das Tier kam jede Hilfe zu spät. Bereits beim ersten Renntag Ende März verendete das Pferd "Hyper Hyper" nach einem Schulterbruch. Diese Häufung von toten Vierbeinern ruft Peta auf den Plan. Die internationale Organisation erstattete bei der Staatsanwaltschaft Mannheim Anzeige gegen Veranstalter sowie gegen Besitzer, Halter und Reiter.

"In Mannheim werden Pferde für Geldpreise und aus Prestigegründen immer wieder in den Tod geritten. Aus Angst vor dem nächsten Peitschenschlag rennen die Tiere regelrecht um ihr Leben", heißt es in einer Mitteilung. "Oftmals werden schon zwei- oder dreijährige Pferde an den Start geschickt, obwohl sich die Tiere noch im Wachstum befinden", kritisiert eine Sprecherin.

Auch Herbert Rückert, der als zurückhaltend bekannte Vorsitzende des Mannheimer Tierschutzvereins, spricht sich öffentlich dafür aus, dass geprüft werden solle, ob der Badische Rennverein gegen den Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes verstoßen habe. Tierquälerei sei auch dann gegeben, wenn es aus Nachlässigkeit zu einem Unglück kommt, ist sich Rückert mit anderen Tierschützern einig. Und: "Hätten wir von dem Vorfall gewusst, hätten wir auch sofort Anzeige erstattet." Stephan Buchner, der Präsident des betroffenen Vereins, zeigt sich betroffen von den Todesfällen und erkennt das Imageproblem für den Reitsport. Dem Rennverein jedoch sei die Verantwortung für die Ereignisse nicht anzulasten. "Wir halten immer die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards ein", so Buchner auf Anfrage.

Allerdings bestätigt er, dass "alle zwei bis drei Jahre" Pferdesportunfälle mit tödlichem Ausgang bedauerlicherweise auch auf dem Mannheimer Turf vorkämen. Das habe aber mit Tierquälerei nichts zu tun. "Diese schrecklichen Geschehnisse lassen sich nie verhindern", bedauert Buchner und ergänzt: "Wenn einer der Kritiker Verbesserungsvorschläge für die Strecke hat, werden wir uns gerne mit ihm an einen Tisch setzen, um mögliche Gefahrenquellen zu minimieren". Leider jedoch sei mit Peta ein Gespräch bisher nie möglich gewesen.

Die Tiertragödien von Mannheim sorgen auch für Reaktionen in den Sozialen Netzwerken. Binnen weniger Stunden zählte Peta auf Facebook über 500 Posts, die eine völlige Abschaffung von Pferderennen forderten. Einer schreibt stellvertretend für die meisten Kommentare: "Pferde haben vollstes Vertrauen zu dem Menschen, der sie reitet. Dieses Vertrauen zu missbrauchen, ist sträflich. Alle Beteiligten müssen ihre Lizenzen verlieren. Solche Menschen dürfen keine Pferde besitzen, die in ihnen lediglich ein Sportgerät sehen."