Von Hans-Joachim Heinz

Mannheim. "Einen Knalleffekt zum Saisonabschluss" verspricht der Opernintendant des Nationaltheaters, Albrecht Puhlmann, wenn am Samstag, 20. Juli, ab 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) zum vierten Mal im Ehrenhof die Operngala "Schloss in Flammen" mit einem Synchronfeuerwerk als Höhepunkt über die Bühne gehen wird.

Unter Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy spielt das Orchester des Nationaltheaters. Sieben Solisten des Opernhauses präsentieren im ersten Teil des Abends die schönsten und bekanntesten Arien aus Werken von Rossini, Donizetti und Bellini, um nach der Pause in das Repertoire der deutschen Romantik über Nicolai, Lortzing und Carl Maria von Weber einzusteigen. Der berühmte "Abendsegen" aus Humperdincks Erfolgsoper "Hänsel und Gretel" beschließt den romantischen Teil der Operngala. Und hier, verspricht Veranstalter Erwin Clausen von der Agentur "Yellow Concerts", wird es für die Besucher noch eine kleine Überraschung geben.

Der international tätige Pyrokünstler Renzo Cargnelutti, dessen aufwendige Installationen bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen für großes Aufsehen gesorgt haben, wird anschließend wieder die feuerdramaturgische Regie übernehmen. Der Italiener wird in Zusammenarbeit mit Soddy zu Dvoraks Ouvertüre "Carnival" und Wagners "Walkürenritt" - beides sind klassische Werke, die wegen ihrer "musikalischen Turbulenz" eine pyrotechnische Bearbeitung geradezu nahelegen - noch nie gesehene Effekte am Himmel und am Boden kreieren. "Wir bieten einerseits kein Best-Of, aber auf der anderen Seite auch kein elitäres Programm", hat Operndirektor Marvin Wendt bewusst eine ausgewogene Mischung mit weniger gehörten Stücken und gängigen Arien zusammengestellt.

Moderator der Gala wird wie in den vergangenen Jahren erneut der Opernliebhaber und kurpfälzische Comedian Christian "Chako" Habekost sein. "Das passt einfach, der braucht kein Konversationslexikon", betont Veranstalter Clausen. Mit der schon traditionellen Zugabe von Sir Edward Elgars "Pomp and Circumstance March No. 1", der heimlichen englischen Nationalhymne, werden die Besucher dann, so hoffen es die Verantwortlichen, in eine laue Sommernacht entlassen.

Beliebte Tradition haben auch die preiswerteren Picknickplätze hinter der Bestuhlung im hinteren Teil des Ehrenhofs, auf denen die Besucher aber dennoch dank einer modernen Ton- und Übertragungstechnik glasklaren Klang und durch eine LED-Video-Großprojektion alle Mitwirkenden auf der Bühne vor dem Schloss gewissermaßen "hautnah" erleben können.

Hier dürfen Decken, Stühle (angesichts des harten Pflasters im Ehrenhof sicherlich zu empfehlen), Geschirr, Gläser, Kerzen, Essen und Getränke mitgebracht werden. Von einer aus Vertretern der Schlossverwaltung und des Nationaltheaters bestehenden Jury werden die besten drei Picknick-Arrangements mit Preisen ausgezeichnet.

Und damit jedermann ungestört die Gala genießen kann, wird während des Konzerts der Autoverkehr auf der Bismarckstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Info: Karten sind bei der RNZ, Neugasse 4-6, 69117 Heidelberg, und an der Theaterkasse erhältlich. Kinder bis zwölf Jahre zahlen die Hälfte. Nur an der Theaterkasse erhalten Abonnenten des Nationaltheaters 15 Prozent Ermäßigung.