Von Daniel Bräuer

Mannheim.Das Plakat sieht aus wie eine Werbung für ein bekanntes Dating-Portal im Internet. Die Aufmachung, die Farbe, die Schrift – sogar der Slogan ist bewusst nahe am Original: "Alle 17 Minuten ruft ein Polizist die Daten von Helene Fischer ab."

Doch das Plakat, das am Mittwoch und Donnerstag an zahlreichen RNV-Haltestellen in Mannheim zu sehen war, ist keine Werbung für Parship. Unter dem Slogan "Polizeiship" kritisieren damit Aktivisten mutmaßliche illegale Machenschaften in der hessischen Polizei. "Testsieger der Kategorie illegale Datenabfrage & Zusammenstellen von Feindeslisten", prangt auf einem frei erfundenen Gütesiegel.

Hinter der Aktion steckt offenbar das Kollektiv "Dies Irae" (Tage des Zorns), dessen Logo im Kleingedruckten zu finden ist. Seit mehreren Jahren ist die Gruppe bundesweit aktiv und "kapert Werbeflächen im öffentlichen Raum, um den Dauermonolog der Werbeindustrie zu unterbrechen", so die Selbstbeschreibung auf Instagram. Das sogenannte Ad-Busting (etwa: Werbung kaputtmachen) soll auf Missstände aufmerksam machen. Mal geht es um Kinderarbeit in der Textilindustrie, mal um verschwundene Munition bei der Bundeswehr oder weltweiten Impfstoffmangel. Und nun eben um mutmaßliche rechte Umtriebe bei der Polizei.

Mit der Schlagersängerin Helene Fischer nahm man ein prominentes Gesicht für die Aktion. Foto: Dartsch

Ein zweites Motiv, das nun ebenfalls in Mannheim hing, zeigt Bundesinnenminister Horst Seehofer mit Augenklappe. Das Modell "Korpsgeist" lasse den rechten Rand verschwinden, sei "undurchlässig für Aufklärung" und mache jede Studie über Rassismus bei der Polizei "überflüssig", so der bitter-ironische Werbeton. Rund 25 dieser Plakate müssen Aktivisten im Mannheimer Stadtgebiet vor Kurzem aufgehängt haben. Die Polizei nahm die Motive am Donnerstag zusammen mit der Berliner Firma Wall, die die Werbeflächen der RNV vermarktet, ab.

"Wir prüfen gerade, ob das eine strafrechtliche Relevanz hat oder ob das als künstlerische Aktion zu sehen ist", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Das hängt auch davon ab, ob die Firma zivilrechtliche Ansprüche gegen die Ad-Buster geltend macht. Materieller Schaden ist auf den ersten Blick nicht entstanden, jedenfalls nicht an den verglasten Leuchtkästen der Wartehäuschen. "Die sind relativ einfach zu öffnen", sagt Schätzle. Tatsächlich kursieren im Netz zahlreiche Anleitungen dazu. Eine der ersten Aktionen von "Dies Irae" bestand darin, nachgemachte Schlüssel für Werbevitrinen in Berlin zu verteilen. Ob die eigentlich an den Mannheimer Haltestellen aufgehängten, echten Werbe-Plakate beschädigt oder geklaut wurden, werde noch geprüft, so Schätzle. Erst am Freitag werde sich die Firma Wall dazu äußern. Ein Sprecher des deutschen Ablegers von JCDecaux, einem international tätigen Werbekonzern, äußerte sich auf RNZ-Anfrage nur knapp zu dem Vorfall. Ob Mitarbeiter den Aktivisten geholfen haben könnten, blieb offen.

"Wir stehen da noch am Anfang", sagt auch Schätzle. Unklar ist, wann die Plakat-Guerilla unterwegs war. Aus Stuttgart etwa ist bekannt, dass die Täter bzw. Künstler am helllichten Tag in auffälliger Arbeitskleidung ihre Plakate anbringen. Das deckt sich mit Internet-Videos früherer Aktionen. Mit Kollegen in anderen Städten, in denen "Dies Irae" schon aktiv war, stehe man nun im Austausch, sagt Schätzle. Geprüft wird auch, ob es möglicherweise Videoaufnahmen aus dem Umfeld der Stationen gibt.

Mit dem Verweis auf illegale Datenabfragen spielen die Aktivisten auf die Drohbriefserie des "NSU 2.0" an. Dabei waren aus hessischen Polizeicomputern nicht öffentlich zugängliche Kontaktdaten der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz abgerufen worden.

Was das mit Helene Fischer zu tun hat? Am Tag eines Konzerts in Frankfurt war auch ihr Name 83 mal in die Personenabfrage eingegeben worden (auf 24 Stunden also alle 17 Minuten). Das berichtete Landespolizeipräsident Udo Münch 2019 der "Frankfurter Rundschau". Und tatsächlich erhielt auch der Schlagerstar mit russlanddeutschen Wurzeln Drohbriefe eines Rechtsextremisten aus Schleswig-Holstein, der im Dezember 2020 zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Ein Zusammenhang zu den Frankfurter Datenabfragen ist bislang nicht bekannt.