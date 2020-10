Mannheim. (pri/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gegen 15.15 Uhr auf der Autobahn A6 in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen in Fahrtrichtung Heilbronn. An dem Unfall auf dem rechten Fahrstreifen waren nach Angaben der Polizei fünf Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Lastwagen. Ein Fahrzeugführer soll flüchtig sein.

Die A6 war zeitweise blockier. Es kommt es zu einem längeren Stau.