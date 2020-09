Mannheim. (cab) "Aufgrund eines Corona-Falles im Kollegium ist die Schule ab sofort bis voraussichtlich 6. Oktober geschlossen": Das teilt die Jungbuschschule in Mannheim auf ihrer Homepage mit. Nach Angaben aus dem Mannheimer Schulamt waren dort bereits in der vergangenen Woche zwei Schüler positiv auf das Virus getestet worden. Nach dem weiteren Fall im Lehrerkollegium entschied das Gesundheitsamt, die Schüler aller acht Klassen und die Lehrer der Grundschule in Quarantäne zu schicken.