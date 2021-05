James Blunt spielte im Jahr 2017 schon mal in der SAP-Arena. Am 28. März 2022 soll es wieder soweit sein – vielleicht. Foto: Gerold

Von Marco Partner

Mannheim. Bülent Ceylans Auftritt: abgesagt. Oder verlegt auf den Sommer 2022. In der Kulturbranche kennt man das Verschiebespiel mittlerweile. Während in der Gastronomie und Geschäftswelt mit steigenden Temperaturen und sinkenden Inzidenzwerten wieder gelockert wird, sieht es bei den Konzert- und Veranstaltungshäusern noch relativ mau aus. Auch in der SAP-Arena.

Die meisten Live-Events werden noch auf unbestimmte Zeit in Richtung Zukunft verschoben, Nachholtermine von 2020 zum zweiten oder dritten Mal durch das Kalenderblatt gejagt. Den Mut und die Hoffnung verlieren die Kulturschaffenden dennoch nicht. Viele hoffen auf den Sommer, andere haben im Terminplaner schon längst das Jahr 2022 aufgeschlagen.

Eishockey vielleicht mit ein paar Zuschauern

Wie beschäftigt die Kulturtreibenden trotz Dauer-Lockdowns sind, wird schon beim Durchblättern der SAP-Arena-Homepage deutlich. Bis Montagnachmittag fand sich dort noch ein wahrer Kracher als Konzert-Opener: Alicia Keys. Das ursprünglich für den 17. Juli 2020 vorgesehene Konzert der 15-fachen Grammy-Gewinnerin war zu Wochenbeginn noch auf den 21. Juni datiert. Ob daraus etwas wird?

"Nein, es muss leider nochmals verlegt werden", teilt Geschäftsführer Daniel Hopp jetzt mit. Der Ersatztermin vom Ersatztermin für den Gig mit der US-Sängerin ist nun der 23. Juni 2022. Andere für den Herbst geplante Großkaliber wie Elton John, Peter Maffay oder Simply Red werden Keys mit großer Wahrscheinlichkeit ins kommende Jahr begleiten. Spitzenreiter der Terminverschiebungen ist James Blunt: Ein für das Frühjahr 2020 geplantes Konzert wurde nun zum vierten Mal verlegt. Aktueller Termin ist der 28. März 2022. "Es ist abhängig vom Veranstalter und den behördlichen Vorgaben, wann genau ein Konzert verlegt wird", sagt Hopp.

Erst am Montagabend wurde mit dem Management von Alicia Keys ein neues Datum festgeklopft. Doch im Grunde war schon länger klar, dass die SAP-Arena kaum mit einem Besuchervolumen von 10.000 Zuschauern öffnen kann. "Die aktuellen Gespräche über Lockerungen, sinkende Inzidenzen und höheres Impftempo sind natürlich auch für unsere Branche ein gutes Zeichen. Ein Hoffnungsschimmer, was die Zukunft angeht. Die Konzentration liegt bei uns aber schon auf 2022. Vielleicht sind im Herbst noch kleinere Events möglich, aber mit einer vollen Indoor-Kapazität rechnen wir erst im kommenden Jahr", erklärt Hopp. Und hofft, dass zumindest die Eishockey-Saison im September unter den Augen einiger Zuschauer eröffnet werden kann. Ähnlich sieht es auf dem Maimarktgelände aus, das derzeit nur Impfwillige statt Festival- oder Messebesucher anlockt.

Das Zeltfestival wurde auf 2022 verlegt, einzig am Auftritt der Hamburger Rockband "Tocotronic" am 9. September wird noch festgehalten. Das als "Liebhaber-Festival" bekannte "Maifeld Derby" bastelt schon am Line-Up für 2022, kämpft aber auch um eine pandemiegerechte Variante für Anfang September. Mit Schnelltests, ohne Zelte, drei Bühnen und mehr Fläche für weniger Besucher.

Auch in der Alten Feuerwache sind die ersten Konzerte erst ab September geplant. Dafür steht im Juli das Literaturfestival "Lesen.Hören" ins Haus. Ein Nachholtermin, denn eigentlich war die nunmehr 15. Auflage des stets hochrangig besetzten Autoren-Gastspiels für Februar vorgesehen. Ob die Lesungen tatsächlich live vor Publikum stattfinden können oder doch ins Internet verlagert werden müssen? Diese Frage kann nur der weitere Pandemie-Verlauf beantworten. "Eine Durchführung von ‚Lesen.Hören‘ im Juli ist nach wie vor aktuell, wäre aber aufgrund des unvermeidbaren Straßenlärms nur drinnen möglich. Wir haben die Kapazität von vorneherein an eine Bestuhlung mit Abstand, wie wir es im Herbst hatten, angepasst", verrät Pressesprecherin Dorothee Puhr. "Falls sich die vielversprechende Entwicklung doch gegen uns kehren sollte, müssen wir natürlich Notfallpläne in der Hinterhand haben. Aber die packen wir erst aus, wenn wirklich der schlimmste Fall eintreten sollte", sagt sie.