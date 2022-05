Von Marco Partner

Mannheim. Gut zehn Tage nach dem umstrittenen Polizeieinsatz ist der Tod eines 47-jährigen Mannes immer noch Hauptgesprächsthema im Viertel rund um den Mannheimer Marktplatz – und das Stimmungsbild diffus. Für manche Bewohner und Besucher des als "Klein-Istanbul" bekannten Quartiers ist das Vertrauen in die Polizei erschüttert. Andere warnen vor pauschalen Urteilen und erkennen in dem Ereignis einen unglücklichen Fall, der nicht rassistisch motiviert war und erst noch aufgeklärt werden muss.

Bunte Blumensträuße, rote Grabkerzen und einfache Pappschilder: Vor dem Metzgerladen im Quadrat G 2 ist die Anteilnahme immer noch sichtbar. Eine türkische Mutter steht mit ihren Kindern am "Tatort", wo am Mittag des 2. Mai ein Patient des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) nach einer Festnahme verstarb. "Es gibt immer noch viele Menschen, die sich hier versammeln und sich fragen, warum das passiert ist", sagt Yusuf As, Mitglied im Bundesvorstand der Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF). Der türkische Verein organisierte eine Demo gegen Polizeigewalt und forderte lückenlose Aufklärung.

Fast 17.000 Einwohner zählt die Unterstadt, der nördliche Teil der Quadrate, die nicht einmal eine Fläche von einem Quadratkilometer umfasst. Gut zwei Drittel der Bewohner haben eine Migrationsgeschichte. Viele von ihnen fühlten sich in manchen Zweifeln und eigenen Erfahrungen bestätigt, so Yusuf As – und hegten Misstrauen, ob die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt nun wirklich neutral verlaufen. "Aus Stuttgart gibt es bislang nur schwammige Erklärungen. Klar ist, es gibt jetzt noch weniger Vertrauen in die Polizei, aber es war vorher schon nicht gut", erklärt er.

Warum? "Weil wir häufiger in Kontrollen geraten", sagt As mit Verweis auf "Racial Profiling": der Vorwurf, dass "verdächtig Aussehende" nur aufgrund ihrer Hautfarbe öfter von Polizisten angesprochen werden. "Es herrscht ein anderer Ton, ob man in der Neckarstadt-West, hier in der Innenstadt, oder aber im bürgerlichen Feudenheim kontrolliert wird", fügt Yusuf As hinzu.

Auch Ardian Latifi verbindet mit dem Vorfall eine persönliche Erfahrung. "Mir wurde schon Polizeigewalt angedroht. Man würde meinen Kopf gegen die Wand drücken, nur weil ich mein Handypasswort nicht verraten wollte. Ich habe mich bedrängt gefühlt", sagt er. Beweisen lässt sich das nicht. Und doch zeige sich, dass ähnlich wie bei der "Me Too"-Debatte mit einem Tabu gebrochen werden sollte. Betroffene sollten gehört werden.

Auch bei der Mannheimer Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut (Linke) hätten sich nach dem Fall mehrere Betroffene gemeldet und um Unterstützung gebeten. "Wir fordern eine unabhängige Beschwerdestelle", sagt sie, dafür wolle sie sich auch im Bundestag stark machen. Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz lehnt eine solche Stelle jedoch ab. Manche sehen in dem unglücklichen und noch zu ermittelnden Tod bereits einen deutschen Fall George Floyd.

Anderen geht der Vergleich mit "amerikanischen Verhältnissen" viel zu weit. "Polizisten sind auch nur Menschen. Es gibt gute und schlechte, wie in allen Bereichen. Ich lebe seit 46 Jahren in Mannheim und habe noch nie Probleme mit der Polizei gehabt", sagt der Besitzer eines Dönerladens. Mitten im Viertel liegt die H 4-Wache, die erst am Sonntag wieder aufgrund einer Messerstecherei in einer Gaststätte in den J-Quadraten ausrücken musste.

Auch im Polizeirevier reagiert man bestürzt auf den tragischen Vorfall. "Die Beamten sind sichtlich betroffen, dass im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ein Mensch verstorben ist", sagt Pressesprecherin Jenny Elsberg. Der berufliche Alltag habe sich dadurch verändert, es komme zu einer "hohen Anzahl" an Anfeindungen und Drohungen, welche zumeist telefonisch oder per Mail auf dem Revier eingingen.