Von Gerhard Bühler

Mannheim. Welche Risiken die großen Hafenanlagen und Industrieareale entlang des Rheins bergen, hat sich spätestens 2016 bei der Explosion auf dem BASF-Gelände mit fünf Toten und mehr als 40 Verletzten eindrücklich gezeigt. Um solchen Gefahren am und auf dem Wasser zu begegnen, liegt im Mannheimer Hafen viele Monate im Jahr ein europaweit wohl einzigartiges Übungsschiff vor Anker, auf dem Feuerwehrleute realitätsnah ausgebildet werden.

Dass ein normales, altgedientes Tankmotorschiff zu einer Trainingsstätte umgebaut wird, ist schon etwas Besonderes. Noch außergewöhnlicher sind die Kooperation und die Finanzierung des grenzüberschreitenden Projekts aus EU-Mitteln. Weil die verwaltungstechnischen Zuständigkeiten hier einfacher zu handhaben sind, steht das Trainingsschiff, das hierzulande als "Mobile Übungsanlage Binnengewässer (MÜB)" bezeichnet wird, seit der Inbetriebnahme 2014 unter französischer Leitung. Es pendelt zwischen den Häfen Straßburg und Mannheim hin und her, wobei es die meiste Zeit des Jahres im Mühlauhafen vor Anker liegt, wie Ausbildungsleiter Thierry Romilly von der französischen Feuerwehr beim Ortsbesuch erzählt.

Auf insgesamt 1500 Quadratmetern Fläche sind verschiedenste Übungsmöglichkeiten und Szenarien zum Training der Feuerwehrleute eingebaut worden. Vorhandene Rohre, Ventile und Behälter des Tankschiffs sind geblieben. Es gibt Schulungs- und Geräteräume, Umkleiden und Duschen. Auf dem Vorderdeck geben Romilly und sein deutscher Kollege Simon Berger, Ausbildungsleiter der Feuerwehr Mannheim, den Besuchern gleich eine Kostprobe der gasbetriebenen Brandübungsanlage. Auf Knopfdruck steht plötzlich eine Bodenfläche in hohen Flammen. Für eine zweite Übung schießt kurz darauf eine meterlange Stichflamme seitlich aus einem Rohr, wie bei einem Leck in einer Gasleitung. "Aufgabe der Wehrleute ist es, hier mit einer Wasserwand aus C-Rohren die Hitze abzuschirmen, damit ein Mann hin kann, um das Ventil zuzudrehen", erläutert Berger. Austretendes und brennendes Gas würde man niemals löschen, sondern brennen lassen, sagt Romilly, der als Elsässer gut Deutsch spricht. Ein ausgedehnter Übungsparcours befindet sich unter Deck des Schiffs.

In völliger Dunkelheit wie bei starkem Rauch müssen die Wehrleute, ausgestattet mit Atemschutz und einer 30 Kilogramm schweren Ausrüstung, eine 65 Meter lange Strecke durch ein wahres Labyrinth überwinden. Der Weg führt durch Luken, über Leitern, Öffnungen in Gitterkäfigen bis in den Maschinenraum, wo eine 80 Kilogramm schwere Puppe "gerettet" und ins Freie gebracht werden muss. Simuliert wird hier nicht nur die Situation in Schiffen, sondern auch in engen Wohnungen. "Die Übung unter Atemschutz ist enorm anspruchsvoll, der Körper überhitzt schnell. Die Teilnehmer kommen hier an ihre Grenzen und manche darüber hinaus", weiß Berger.

An weiteren Stationen im Schiff kann geübt werden, einen Menschen aus einem vier Meter tiefen Silo zu retten. Dass in der Situation "Mann über Bord" ein Atemschutzgerät weiter funktioniert, wird in einem Wasserbecken trainiert. Dass ein großer Stahlcontainer, wie auch im Lkw-Verkehr üblich, trotz starker Schieflage geöffnet werden kann, kann am Übungscontainer an Deck erlernt werden. "Vor dem Öffnen muss zuerst die Stahltür gesichert werden. Sie hat ein solches Gewicht, wenn sie aufklappt, erschlägt sie jeden, der da steht", sagt Berger. Trotz der Schräge heißt es dann, ein 50-Kilogramm Fass herauszubringen.

"Wir gehen in der Grundausbildung unserer Wehrleute zwei bis vier Tage hierher und üben alle Szenarien", berichtet der Ausbildungschef der Mannheimer Feuerwehr. Auch die Ludwigshafener Feuerwehr und Werkfeuerwehr der BASF seien schon da gewesen, erzählt er. Denn das Übungsschiff kann tageweise gemietet werden. "Die MÜB ist fast das ganze Jahr ausgebucht", so Romilly.