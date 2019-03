Rhein-Neckar-Kreis. (pol/sdm) Im Zuge des "Schmutzigen Donnerstags" und vielen Faschingsveranstaltungen fanden einige Überwachungsmaßnahmen im Rhein-Neckar-Kreis statt. Es kam zu einer Vielzahl an alkoholbedingten Ordnungsstörungen, die in den meisten Fällen mit Platzverweisen endeten, so die Polizei.

Jedoch randalierten manche gegen diese. Die Polizei berichtet, dass ein 28-Jähriger nach einem Hausverbot für eine Veranstaltung in der Dielheimer Pestalozzistraße Personen auf dem Vorplatz der Faschingsparty anpöbelte. Er erhielt einen Platzverweis, kam diesem aber nicht nach und fing an zu randalieren. Hierauf wurde er in Gewahrsam genommen und mit Handschellen gefesselt. Der Mann beleidigte nun die Polizeibeamten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,72 Promille. Der Mann wurde in einer Zelle untergebracht.

Auch in Helmstadt-Bargen befolgte ein Mann mehrfach ausgesprochene Platzverweise nicht und wurde in Gewahrsam genommen.

In Oftersheim nahmen Beamte am Freitag gegen 2.40 Uhr eine Schlägerei auf dem Rathausplatz auf. Bei der Auseinandersetzung verlor ein 20-Jähriger mehrere Schneidezähne, die soll ihm sein 21-jähriger Gegner ausgeschlagen haben. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen lehnt der Mann ab. Beide Beteiligte standen erheblich unter Alkoholeinfluss.

Noch während des Polizeieinsatzes kam es auf dem Rathausplatz zu Körperverletzungen mit verschiedenen Beteiligten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten zwei Personengruppen aneinander, die bereits in einer Veranstaltungshalle in Streit geraten waren und daraufhin Hausverbote erhalten hatten. Da Platzverweise nicht befolgt wurden und um weitere Eskalationen zwischen den Gruppen zu verhindern, wurde Pfefferspray und gegen einen 19-Jährigen ein Schlagstock eingesetzt, so die Polizei in ihrem Bericht. Mehrere Personen wurden wegen des Pfeffersprayeinsatzes vom Rettungsdienst behandelt. Der 19-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Hier beleidigte er Beamte des Polizeireviers Schwetzingen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Außerdem leistete ein 22-Jähriger während seiner Identitätsfeststellung und vorläufigen Festnahme Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Er hatte zuvor herumgeschrien und gepöbelt, im weiteren Verlauf die eingesetzten Beamten zu einem "Mann gegen Mann Duell" aufgefordert. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter verletzt.