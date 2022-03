Von Volker Endres

Mannheim. Dreieinhalb Jahre Haft hat das Landgericht Frankenthal in diesen Tagen wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels verhängt. Es ging um 540 Gramm Kokain. Am Landgericht Mannheim werden zurzeit ganz andere Mengen aufgerufen. In einem Verfahren werden den Angeklagten der Handel mit 32 Kilogramm Kokain und rund einer Tonne Marihuana vorgeworfen. In einem weiteren Prozess geht es um 600 Kilogramm Marihuana, 47 Kilo Kokain, 22 Kilogramm Haschisch und 10.000 Pillen Ecstasy. "Und natürlich wirkt sich die Menge auf das Strafmaß aus", erklärt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim, Marc Schreiner.

Nach seiner Schätzung stehen jeweils Haftstrafen im "zweistelligen Jahresbereich" im Raum. Und auch für ihn sind die Mengen bemerkenswert. Ermöglicht wurden die aktuellen Prozesse durch Ermittlungen der französischen Polizei. Dieser war vor Jahren ein entscheidender Schlag gelungen, in dem sie das System des Krypto-Anbieters Encrochat geknackt hatte.

Das ist ein in sich geschlossenes System, in dem laut Angaben des Anbieters nur Encrochat-Geräte miteinander kommunizieren konnten. Und das auch lediglich per Textnachricht. Insider sprechen daher von einem "Whatsapp für Kriminelle." Denn in der angeblich sicheren Anonymität kommunizierten sie sehr offen miteinander. Erst einmal gehackt, war es eine wahre Fundgrube aus rund 20 Millionen Chatnachrichten, welche die französischen Beamten bald auch mit ihren europäischen Kollegen teilten.

So stehen aktuell in Mannheim in dem einen Verfahren zwei Männer, im zweiten deren sechs vor Gericht. Und es werde sicher noch weitere Verfahren geben, so der Pressesprecher. Bei allen stützt sich die Anklage in erster Linie auf die ermittelten Chatprotokolle mit klaren Absprachen über Bestellung, Lieferung und Bezahlung. Diese ergeben ein relativ deutliches Bild. Die Verteidigung der Angeklagten greift aber genau diese Beweise an.

So stellte Rechtsanwalt Stefan Allgeier, der an beiden aktuellen Prozessen beteiligt ist, jeweils einen Antrag, die von den französischen Ermittlern gesammelten Daten nicht zu verwerten. Ein Verstoß gegen den Datenschutz liege vor. Außerdem seien nicht alle notwendigen Rechtsvorschriften eingehalten worden, so sein Argument, dass bundesweit von Verteidigern angeführt wird.

Der Bundesgerichtshof teilte diese Bedenken bislang nicht. In einem Beschluss vom 8. Februar schätzte der sechste Senat die von den französischen Behörden gewonnenen Erkenntnisse im Einklang mit der obergerichtlichen Rechtsprechung als "im Strafverfahren verwertbar" ein. Aber das sei noch nicht das letzte Wort, ist sich Marc Schreiner sicher. Bei den jeweils Angeklagten steht immerhin einiges auf dem Spiel. Und das nicht nur in Mannheim und in der Metropolregion. Seit November 2021 wurden bundesweit Konten eingefroren, Bargeld in Millionenhöhe sichergestellt und rund 1000 Haftbefehle erlassen.

Der spanische Anbieter Encrochat hat seinen Dienst in der Zwischenzeit im Übrigen eingestellt. Dafür gibt es Nachfolger. Allerdings wurde mittlerweile auch der bei Kriminellen beliebte Verschlüsselungsdienst Sky ECC von Europol gehackt. Der Datenumfang soll um ein Vielfaches größer sein als die Encrochat-Erkenntnisse. Mit weiteren Verfahren sei deshalb zu rechnen. Und auch hier werde sich der Umfang wieder eher im Bereich von Tonnen als von Gramm oder Kilogramm abspielen, so Schreiner. "Ich gehe auf alle Fälle von weiteren Prozessen aus." In Deutschland, in der Metropolregion und natürlich auch am Landgericht in Mannheim.