Mannheim. (alb) Das Zwei-Sterne-Restaurant "Opus V" im Mannheimer Modehaus Engelhorn hat einen neuen Küchenchef. Der bisherige Sous-Chef Dominik Paul (31) beerbt Tristan Brandt. Dieser hatte nach sieben Jahren die Engelhorn-Gastronomie Anfang Juni verlassen. Er will in Mannheim ein eigenes Restaurant mit Bistro aufbauen sowie die Hemsbacher "Zehntscheuer" und Jürgen Harders "959" im Stadtgarten Heidelberg beraten.

Dominik Paul war viele Jahre lang die rechte Hand von Tristan Brandt und hatte früh signalisiert, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen. Er plant, das "Opus V" mit einem neuen Stil zu prägen. Als Leitfaden und Inspiration dient ihm laut einer Pressemitteilung die moderne nordische Küche.

Sie beruhe auf der Ursprünglichkeit ihrer Komponenten und einmaligen Geschmackskombinationen. "Damit stellt sie eine Symbiose zwischen Tradition und Innovation dar", so Dominik Paul. Dabei spiele der Einsatz saisonaler und regionaler Produkte eine wesentliche Rolle. Pauls Team ist deshalb gerade damit beschäftigt, Kontakte mit Erzeugern aus der Umgebung zu knüpfen oder diese zu vertiefen.

Am Erscheinungsbild des Gourmettempels werde sich dagegen nur wenig ändern. Acht Köche, sieben Servicemitarbeiter, zwei Sommeliers und zwei Auszubildende bilden Pauls Mannschaft. Der neue Küchenchef sieht sich "in skandinavischer Tradition" als Primus inter Pares. Paul will seinem Vorgänger nacheifern und weiterhin nach den kulinarischen Sternen greifen.