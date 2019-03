Von Stefan Hagen

Rust/Mannheim. Lokomotivführer oder Pilot eines Raumschiffs? Der kleine Bub aus der Schweiz ist hin- und hergerissen. Auf den Gleisen dahinrauschen oder doch lieber mit Lichtgeschwindigkeit durchs All jagen? Was soll er bloß machen? Für welchen Traum sich René Baumann alias DJ Bobo damals entschieden hat, wissen die über 2000 Fans im Europa Park in Rust bereits nach wenigen Sekunden. Sterne funkeln, ein Meteoritenschauer jagt den nächsten. Dann landet der Sänger in einer Art Supermann-Kostüm mit seinem Raumschiff unter frenetischem Jubel mitten auf der Bühne.

Traditionell testet der Schweizer die Wirkung einer neuen Show erst einmal im Europa Park - nach der letzten Zugabe gehen alle Daumen nach oben. Die Fans sind begeistert. Und das völlig zu Recht. Na gut, viel Neues gibt es nicht - das muss aber auch gar nicht sein, die Zutaten sind nun mal zeitlos gut. Auch nach über 25 Jahren sind keine Abnutzungserscheinungen erkennbar.

Und so knüpft DJ Bobo mit seiner neuen Show "KaleidoLuna" nahtlos an vergangene Erfolge an. Wie stets dreht er dabei am ganz großen Rad. Riesige Bühnenaufbauten - im Mittelpunkt steht dieses Mal ein rund acht Meter hohes Raumschiff - ausgefeilte Technik, Tänzer, die in Fantasiekostümen wie Gummimenschen über die Bühne wirbeln. Da bleibt für das Publikum kaum einmal Zeit zum Verschnaufen. Das Auge hat es schwer, überhaupt einen Fixpunkt zu finden.

Wo soll man nur zuerst hinschauen? Auf den DJ, die Tänzer in ständig neuen Kostümen, die Musiker oder auf die in Sekundenbruchteilen wechselnden Effekte irgendwo auf der riesigen Bühne?

Fast zweieinhalb Stunden lang wird ein Feuerwerk abgebrannt, das seinesgleichen sucht. Spektakuläre Video-, Licht- und Knalleffekte sorgen nahezu ununterbrochen für grenzenloses Staunen im Publikum. Musikalisch werden hingegen keine großen Experimente gemacht: Klar gibt es einige Stücke aus dem neuen Album - im Mittelpunkt aber stehen die großen Hits aus vergangenen Tagen. Bei "Freedom", "There Is a Party", "Let the Dream Come True" oder "Love Is All Around" wird im Publikum völlig losgelöst gesungen und getanzt.

Immer wieder sucht der Schweizer auch den Kontakt mit den Fans und erzählt Anekdoten aus seinem Leben. Überhaupt wirkt der mittlerweile 51-Jährige völlig bodenständig, irgendwie kann man sich auch vorstellen, ihn in der Kneipe mal auf ein Bierchen einzuladen.

Ein besonderer Hingucker ist die hydraulische Bühne, die mitunter nahezu senkrecht steht, sodass man fast Angst haben muss, dass der DJ und seine Musiker ins Rutschen geraten. Mehr soll an dieser Stelle aber gar nicht verraten werden, denn die muntere Truppe macht im Rahmen der Tour am 24. Mai auch in der Mannheimer SAP-Arena Station. Dann können sich seine Fans persönlich davon überzeugen, was der DJ an Überraschungen so alles im Gepäck hat.

