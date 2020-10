Mannheim. (RNZ/mün) Ausnahmsweise war die Covid-19-Pandemie nicht der Grund, dass das Zeltfestival auf dem Mannheimer Maimarkt in diesem Jahr ausfiel. Veranstalter Timo Kumpf hatte schon frühzeitig bekannt gegeben, dass er eine Pause benötigt. Auch das defizitäre Maifeld-Derby musste ausfallen. Im kommenden Jahr soll alles anders werden - zumindest was das Zeltfestival betrifft.

Denn am 25. Mai soll es auf dem Maimarkt-Gelände wieder losgehen - bis zum 20. Juni. Ob das 8-Masten-Palastzelt wieder zum Einsatz kommt, das ist derzeit noch unklar. Vieles hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Sollte das Zelt nicht genutzt werden dürfen, dann wird aus dem Zelt- ein Open-Air-Festival - und zwar mit diesen Auftritten und Konzerten:

> Ines Anioli: Am 27. Mai wird sie mit ihrem Programm "Goddess" den Scheinwerfer auf die großen Lebensfragen werfen. Wie geht Selbstliebe? Was tun, wenn der Karren mal wieder so richtig im Dreck steckt? Man darf auf die Antworten gespannt sein.

> OG Keemo: Süd Süd Fest + Friends am 2. Juni: OG Keemo kommt mit zwei weiteren Acts auf die Bühne.

> X-Over Mannem Festival! mit Guano Apes, Emil Bulls, Dog Eat Dog, u.a.: Am 4. Juni gibt es einen Zeitsprung in die Neunziger.

> Meute: Am 5. Juni bläst die Techno-Brass Band auf und von der Bühne - zwei weitere Acts sollen noch dazukommen.

> Punk In Drublic: Am 6. Juni gibt es Punk Rock und regionale Bier-Braukunst und dazu NOFX, Frank Turner & The Sleeping Souls, Me first and the Gimme Gimmes, The Baboon Show, face to face, Comeback Kid & Days N Daze

> Alvaro Soler will am 18. Juni mit seinen Fans in ein Meer aus Klangfarben tauchen und sein neuestes Werk "Mar de Colores" präsentieren.

> Clueso soll am 19. Juni sensiblere Töne auf dem Maimarkt-Gelände anschlagen.

Tickets