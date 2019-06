Von Gabriele Booth

Mannheim/Heidelberg. Autofahrer, die die Autobahn A656 zwischen Heidelberg und Mannheim benutzen, kennen die Staus und die Baustellen, die kein Ende zu nehmen scheinen. Aktuell sind es die Baustelle am Heidelberger Kreuz und die Dauerbaustelle in Höhe von Seckenheim und Friedrichsfeld, wo eine neue Brücke über die Bahngleise gebaut wird.

Erneuerung tut Not, denn dieses Autobahnstück gehört zu einem der ältesten in Deutschland und steckt voller Geschichte. Das gilt auch für die Gelände am Fahrbahnrand, auf denen sich Einiges tut. Gerade auch in Sachen Gewerbeentwicklung.

Die heutige A656 Heidelberg-Mannheim wurde Ende 1935 fertiggestellt. Im Zuge des Autobahnbaus entstand damals eine der ersten Raststätten-Anlagen Deutschlands. Sie sollte ein Prestigeprojekt der Nazis werden, die sich damals dem Programm der "Volksmotorisierung" verschrieben und anlässlich der Eröffnung der Automobilausstellung in Berlin am 11. Februar 1933 das Gesetz über das "Unternehmen Reichsautobahn" erlassen hatten.

Ein Relikt aus dieser Zeit steht heute noch an der Autobahn Heidelberg-Mannheim in Höhe Seckenheim/Friedrichsfeld. Es ist eine architektonische Besonderheit, der die Autofahrer im Vorbeifahren kaum noch Beachtung schenken. Hier stehen sich zwei Raststationen gegenüber, der Tankraum auf Stützen, die Satteldächer mit Biberschwanzziegeln gedeckt. Dahinter die Wohnung für den Tankwart.

Erbaut von Paul Schmitthenner, entstand Ende der 30er Jahre im vorigen Jahrhundert dieses torähnliche, in Deutschland einmalige Ensemble zu beiden Seiten der Fahrbahnen - geplant als eine Art repräsentatives Stadttor. Heute, über achtzig Jahre später, sind die Anlagen baulich heruntergekommen. Aber sie stehen immer noch - und sie stehen unter Denkmalschutz. Also was tun?

Auf Friedrichsfelder Seite hat sich eine Lösung von privater Seite gefunden: Das Familienunternehmen Luschka+Wagenmann hat sich im Zuge seines Umzugs aus dem Mannheimer Handelshafen auf das ehemalige Konversionsgelände an der Autobahn dazu entschlossen, die ehemalige Tank- und Raststätte mit zu übernehmen und zu sanieren. Nun dient sie als moderner Ausstellungs- und Demonstrationsraum für Inneneinrichtungen.

Die im Jahr 1882 von Paul Luschka und Julius Wagenmann als Holzhandel gegründete Firma hat aber nicht nur die alte Tankstelle wieder belebt, sondern auf eigenem Grund und Boden für ihre Kunden Lagerhallen und ein riesiges Freilager gebaut.

Das Unternehmen, das in vierter Generation geführt wird, steht für die Veränderung der ehemaligen Militärflächen in Friedrichsfeld-West, wo sich nach dem Abzug der Amerikaner in den letzten Jahren namhafte Firmen angesiedelt haben, etwa Porsche, Berrang, Dachser und Mercedes-Benz. Für alle war die Lage und gute Erreichbarkeit an der Autobahn ausschlaggebend für den Standort. "Es gibt auch noch ein bisschen Raum für weitere Unternehmen", so Mannheims Wirtschaftsdezernent Michael Grötsch.

Vom Mannheimer Handelshafen an die Autobahn zwischen der Quadratestadt und Heidelberg: Der Baustofffachhandel Luschka+Wagenmann hat bei Friedrichsfeld auch neue Hallen für ihre Waren gebaut. Die historische Tank- und Rastanlage will man sanieren. Foto: Gerold

Mit der Veränderung auf Friedrichsfelder Seite ist nun auch die andere ehemalige Tankstelle auf Seckenheimer Seite wieder in den Blick des städtebaulichen Interesses gerückt. Allerdings ist noch nicht klar, was daraus wird.

Auch dieses Areal hatten die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt und nutzten die Tankstelle viele Jahre für Militärfahrzeuge. Ein Teil des Gehöfts diente von 1951 bis 1958 der US-Militärpolizei als "Highway Patrol", später kam dort das Theater "Roadside Theatre" unter.

Seit Ende der Sechziger Jahre war hier die zentrale Kommandoeinheit der US-Militärpolizei stationiert. Bis 1988 trug die Anlage den Namen "Autobahn-Kaserne", wurde danach in Stem-Kaserne umbenannt. Nach Brigadegeneral David H. Stem, der die Zentralisierung der weltweiten Strafverfolgung innerhalb der US-Army von der Seckenheimer Kaserne aus vorangetrieben hatte.

Mit dem Abzug der Einheiten 2009 endete in Mannheim ein Teil der amerikanischen Lokal-Geschichte. Das Konversionsgelände stand in den Folgejahren zur zivilen Nutzung zur Verfügung - ein Glücksfall für die Entwicklung der Stadt. In der Nachbarschaft verbleiben die Autobahnmeisterei und die Autobahnpolizei an der Ausfahrt Seckenheim.