Mannheim. (dpa) Weil er Unmengen an Waffen gehortet haben soll, fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten auf Bewährung für einen selbst ernannten "Druiden". Für Volksverhetzung und die Leugnung des Holocausts plädierte der Staatsanwalt am Freitag vor dem Mannheimer Landgericht auf eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 15 Euro.

Die Verteidigung verlangte nur eine anderthalbjährige Bewährungsstrafe sowie eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen à fünf Euro. Vorausgegangen war eine Verständigung zwischen den Parteien auf eine mildere Strafe im Gegenzug für ein Geständnis. Ein Urteil wurde gegen Mittag erwartet.

Der 71-Jährige hatte die Vorwürfe gestanden. Er gilt als Kopf eines Quartetts, das sich aus Angst vor Anarchie ein Waffenarsenal angelegt habe. Die anderen drei Angeklagten wurden schon zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Bei einer Razzia im Jahr 2017 waren bei dem Hauptangeklagten im Rhein-Neckar-Kreis und seinen Anhängern Waffen, Munition und Sprengstoff gefunden worden. Der aus dem nordhessischen Grebenstein stammende Mann soll versucht haben, auf einem Campingplatz in Sachsen-Anhalt für den Fall einer von ihm befürchteten Invasion etwa von Russen oder Außerirdischen autark zu leben. Er wird der Szene der "Reichsbürger" zugerechnet.

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 11.00 Uhr

"Druide" bekommt seinen eigenen Prozess

Von Alexander Albrecht und Julia Giertz

Mannheim. Drei Mitstreiter des selbst ernannten "Druiden Burgos von Buchonia" sind am Freitag vom Mannheimer Landgericht wegen Verstößen gegen das Waffenrecht zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der in Reilingen wohnende Thiemo B. (56) und Frank E. (57) erhielten jeweils anderthalb Jahre, Klaus D. (66) neun Monate. Alle drei hatten gestanden, ein Arsenal angelegt zu haben – angeblich um sich im Fall eines staatlichen Zusammenbruchs verteidigen zu können. Die Ermittler ordnen die Männer und ihren früheren Anführer der Reichsbürgerszene zu. Das verurteilte Trio darf in den nächsten zwei Jahren weder Waffen und Munition besitzen, noch herstellen oder verkaufen.

Eine zunächst in ihren Fällen angestrebte Verständigung wurde letztendlich doch nicht wahrgenommen, ist aber jetzt bei dem "Druiden" im Gespräch. Die Kammer unter dem Vorsitz von Bettina Krenz trennte das Verfahren gegen den 71-jährigen Karl Burghard B. ab. Weitergehen soll es am 4. Februar, voraussichtlich wird dann auch ein Urteil ergehen. Die Richterin nannte den Hauptangeklagten, der sich auch wegen Volksverhetzung verantworten muss, eine "Galionsfigur". Er habe genau gewusst, wie er die Ängste der über das Internet in seinen Bann gezogenen Mitstreiter schüren konnte, so Krenz.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich Thiemo B. des illegalen Führens einer halbautomatischen Kurzwaffe schuldig gemacht hat und Frank E. des vorsätzlichen Besitzes eines Flammenwerfers. Klaus D. wurde wegen des unerlaubten Überlassens von Munition an einen Unberechtigten verurteilt. Die Strafbemessung der Kammer lag leicht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das Gericht berücksichtigte zudem die Länge des Verfahrens: Seit fünf Jahren laufen die Ermittlungen und in dieser Zeiten hätte sich keiner der Angeklagten etwas zuschulden kommen lassen, sagte Krenz.

Die Männer sind gesundheitlich angeschlagen. Besonders Thiemo B. hätte das Verfahren schwer belastet, wie die Richterin ausführte. Er verlor seinen Job und musste sich in psychische Behandlung begeben. Frank E. zog nach der von ihm als traumatisch empfundenen Wohnungsdurchdurchsuchung durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) sogar nach Ungarn, wo er nach eigenen Aussagen "von der Hand in den Mund" lebt.

Nicht viel besser ergeht es dem mittellosen "Druiden", der seit Juli 2015 mit einer monatlichen Rente von 530 Euro auskommen muss und auf einem Campingplatz in Sachsen-Anhalt "zu Hause" ist, wie sein Verteidiger in einer für ihn verlesenen Erklärung angab. Karl Burghard B. gestand "vollumfänglich" Verstöße gegen das Waffenrecht und ließ wissen, dass er sich schon 2017 bei einem Haftprüfungstermin von Aussagen distanziert habe, die aus Anklagesicht rassistisch und antisemitisch waren. Auf einer bei Neonazis beliebten Internetplattform, auf der er auch die Mitangeklagten kennenlernte, soll der hünenhafte Senior mit dem schlohweißen Haar zudem den Holocaust geleugnet und gegen Geflüchtete gehetzt haben.

Die Ermittler waren anfangs davon ausgegangen, dass sich um den "Druiden" eine terroristische Vereinigung gebildete hatte, was die harten Einsatzmaßnahmen des SEK erklärt. Der Verdacht wurde später fallengelassen. Der Senior ließ von seinem Anwalt ausrichten, die Spezialeinsatzkräften hätten damals bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Schwetzingen 17 Blendgranaten explodieren lassen, und er sei mit einem Kabelbinder draußen zwei Stunden lang fixiert worden. Bis heute plagten ihn neben schon zuvor auftretenden Herzproblemen auch Panikattacken. Seine letzte Beziehung sei deshalb in die Brüche gegangen, sein Leben kaputt.

Er und seine Sympathisanten hielten angeblich ein Eindringen etwa von Russen oder Außerirdischen nach Deutschland für möglich, sodass man sich mit den gesammelten Waffen dann verteidigen könne. Der Verteidiger will auch für den "Druiden" eine Bewährungsstrafe erreichen. Als mögliche Spanne gab das Gericht eine Strafe von eineinhalb bis zweieinhalb Jahren an. Im Fall einer bis zu zweijährigen Strafe könnte diese zur Bewährung ausgesetzt werden. Für die Volksverhetzung kommt laut Krenz eine Geldstrafe von 210 bis 300 Tagessätzen in Betracht.