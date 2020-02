Mannheim. (RNZ) Der italienische Startenor Andrea Bocelli gibt im nächsten Jahr fünf Konzerte in Deutschland. Und jetzt kommts: Am 2. Mai 2021 tritt der Italiener in der Mannheimer SAP-Arena auf. Die RNZ ist Medienpartner des Konzerts. Bocelli ("Time To Say Goodbye") will während der Tournee die Herzen seiner Zuhörer mit einer Mischung aus Klassik, Musical und Filmmusik zum Schmelzen bringen, heißt es in der Ankündigung.

Begleitet wird Bocelli von einem großen Symphonieorchester, einem grandiosen Chor und internationalen Gaststars. Für sein Erfolgsalbum "Si" war der Maestro 2019 für einen Grammy nominiert. Kürzlich veröffentlichte der blinde Tenor den Nachfolger "Si Forever".

Info: Der exklusive Vorverkaufsstart auf www.eventim.de hat jetzt begonnen. Ab kommenden Montag, 2. März, gibt es Karten auch in allen RNZ-Geschäftsstellen.