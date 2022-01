Von Peter Wiest

Mannheim. Trotz der Pandemie überwiegend zufrieden mit dem vergangenen Jahr – wegen der Pandemie jedoch beim Blick nach vorne auf 2022 zumindest auch mit einer gewissen Skepsis: So sieht der Geschäftsführer des Mannheimer Rosengartens und der m:con (Mannheim: Kongress GmbH), Bastian Fiedler, derzeit die Lage. Immerhin ist es ihm gelungen, die bisherigen Geschäftspartner weitgehend zu halten, weitere zu finden und neue Tätigkeitsfelder zu erschließen.

Auch sämtliche Mitarbeiter konnten gehalten werden. Die wenigen, die das Haus auf eigenen Wunsch verließen, sind ersetzt worden: "Unsere Mannschaft ist fast komplett zusammengeblieben, worauf wir stolz sind. Und diese Mitarbeiter mit ihrer Kreativität, mit Know-how und Serviceorientierung werden wir in Zukunft natürlich auch brauchen", so Fiedler. Das Verschieben von Terminen ist für den Geschäftsführer und sein Team schon unschöne Routine. Neuestes Beispiel: Eckart von Hirschhausens Auftritt mit "Endlich! Das neue Programm" am Mittwoch, 12. Januar, ist um ein Jahr auf den 17. Januar 2023 verlegt worden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch umgetauscht werden.

Laut Bastian Fiedler war das Geschäft 2021 besser als im Jahr zuvor, auch wenn sich dies in Zahlen zunächst etwas anders darstelle: Durch verschiedene Fördertöpfe und die Unterstützung der Stadt stand 2020 unter dem Strich ein niedrigerer Verlust als 2021. Den Umsatz für die vergangenen zwölf Monate schätzt der Geschäftsführer dagegen auf rund 16 Millionen Euro, womit dieser höher ausfällt als im Vorjahr mit 6,8 Millionen Euro, aber noch deutlich unter dem "Vor-Corona-Niveau" von über 27 Millionen Euro 2019 liegt.

Geprägt war die Arbeit zuletzt in erster Linie dadurch, "dass wir gezeigt haben, dass Veranstaltungen trotz Pandemie auch in einer Größenordnung bis zu 2500 Teilnehmern stattfinden können, und zwar sowohl im Kongress- als auch im Konzertbereich", sagt Fiedler. Dies sei gerade in der momentanen Situation mit der erneuten Verschärfung der Krise wichtiger denn je. Der Geschäftsführer weiter: "Natürlich ist Kontaktreduktion ein wichtiges Mittel zur Pandemiebekämpfung. Aber die Politik sollte da differenzierter drauf schauen und Experten die Definition von Großveranstaltungen überlassen."

Geschäftsführer Bastian Fiedler. Foto: zg

Sowohl im Rosengarten als auch extern als Agentur hat die m:con im zurückliegenden Jahr laut Fiedler erfolgreiche Veranstaltungen mit unterschiedlichen Modellen durchgeführt, von 3 G über 2 G bis zu 2 G-plus. Auch das von ihm selbst und Thorsten Riehle vom Mannheimer Capitol initiierte Gremium "Alarmstufe Rot", dem auch Vertreter etwa der SAP-Arena, des Maimarkts, aber auch kleinerer Häuser wie der Alten Feuerwache oder dem "Schatzkistl" angehören, habe mit seiner Arbeit und Einschätzung einen wertvollen Beitrag geleistet. "Da diskutieren wir permanent über einzelne Verordnungen und die jeweilige Situation", sagt Fiedler, "und es ist uns gelungen, dadurch Verständnis für unsere Situation zu gewinnen".

Zunehmend an Bedeutung gewonnen haben im zurückliegenden Jahr digitale und hybride Veranstaltungsformate, nachdem im Rosengarten ein virtuelles Studio eingerichtet worden war. Mehr als 40 Prozent der Veranstaltungen hätten auf diese Weise bereits stattgefunden, so Fiedler: "Und ja, das ist natürlich auch für die Zukunft ein Modell, welches beibehalten und immer wichtiger werden wird." In diesem Zusammenhang von großer Bedeutung ist der geplante Erweiterungsbau über dem Mittelfoyer des Rosengartens, mit dem im Sommer begonnen werden und der bis September 2024 fertiggestellt sein soll. Dieser wird dann für 600 Personen Platz bieten, kann jedoch auch in sechs kleinere Säle mit Kapazitäten zwischen 50 und 100 Personen aufgeteilt werden: "Neben der notwendigen Kapazitätserweiterung für Veranstaltungen in Präsenz auf der Tagungsebene 2 werden hier auch hybride Formate und reine Streaming-Formate stattfinden. Und das natürlich auch nach der Pandemie", kündigt Fiedler an.

Mit Blick auf die Durchführung von Präsenzveranstaltungen der kommenden Wochen im Rosengarten und den durch neue Verordnungen drohenden weiteren Absagen macht Bastian Fiedler keinen Hehl daraus, dass er persönlich es vorgezogen hätte, wenn es zu einem kürzeren und konsequenteren Lockdown bis vielleicht Anfang Februar gekommen wäre: "Dann hätten auch die Veranstalter definitiv gewusst, woran sie sind."

Stattdessen müsse man jetzt quasi von Tag zu Tag mit erneuten Änderungen und neben den bereits erfolgten noch weiteren Absagen rechnen: "Was die Besucher manchmal kalt erwischt, sodass diese dann unwissend und natürlich auch oft erbost vor verschlossen Türen stehen." Das zu vermeiden, werde man sich in der Kommunikation unter allen Umständen bemühen, was jedoch aufgrund der Kurzfristigkeit nicht immer einfach sei. Fiedler ist sicher, "dass wir die Krise durchstehen und überwinden werden. Und dann werden wir umso erfolgreicher weitermachen".