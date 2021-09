In der Bayreuther Straße in Ludwigshafen lebt, wer sonst auf der Straße landen würde. Foto: Gerold

Von Marco Partner

Ludwigshafen. Es ist ein Leben unter der Armutsgrenze. In maroden Wohnungen, ohne Zukunftsperspektive, vom Rest der Gesellschaft isoliert. In der Bayreuther Straße in Ludwigshafen lebt, wer sonst auf der Straße landen würde. Seit den 1950er-Jahren gibt es das sogenannte Zuweisungsgebiet, das abgeschieden zwischen Hauptfriedhof, Wertstoffhof und der Bundesstraße 650 liegt. Ein Armutsviertel in Randlage, mit viel Grün, Kleingärten und Äckern, aber keinen Nachbarn. Zumindest an der Bausubstanz soll sich in diesem Jahrzehnt etwas ändern.

"Willkommen im Herzen der Finsternis", sagt Johannes Hucke bei einem Besuch zur Begrüßung. Der Sozialarbeiter der Ökumenischen Fördergemeinschaft wartet in der Küche des Jugendtreffs. Normalerweise gibt es hier einen Kochclub, kommen die Bewohner zusammen, um gemeinsam zu essen, zu reden und dem Alltagsgrau zu entkommen. Seit der Corona-Pandemie aber ruhen zahlreiche Projekte, wird der warme Küchentreff durch eine kalte Essensausgabe ersetzt, gibt es Brötchen in Alufolie und Heringssalat. "Es ist anonymer und stiller geworden", betont Hucke mit Blick auf die Außenterrasse mit Bouleplatz und Freilandschach, aber auch mit Sicht auf die stark sanierungsbedürftigen Wohnblöcke. Viele stehen seit den 1950er-Jahren und wurden nie richtig renoviert. Flur und Treppenhäuser sind stark riechend und verdreckt. In den Wohnungen sehe es nicht besser aus.

Seit 2011 arbeitet der Sozialpädagoge in der Bayreuther Straße, kämpft gegen Klischees und Vorurteile, und für einen würdevolleren Umgang mit den hier Gestrandeten. Manche wohnen seit ein paar Jahren hier, andere ein Leben lang. Einige werden in die Perspektivlosigkeit hineingeboren, nicht wenige sterben hier auch. Ein kleiner, altarartiger Tisch mit Blumen, Kerzen und Kuscheltieren im Innenhof erinnert an einstige Bewohner. Erst kürzlich seien zwei Unter-30-Jährige verstorben. Ob an Corona? Das weiß keiner so genau.

Sozialarbeiter Johannes Hucke (l.) und Robert Azari. Foto: Marco Partner

Die Gründe hier zu landen sind vielfältig: Verlust von Job und Wohnung, Krankheit, Schulden, Schicksalsschläge, Altersarmut oder auch eine kriminelle Vergangenheit. Einmal gestrandet, schnappt die Armutsfalle zu, wird es von Woche zu Woche schwerer, wieder rauszukommen. Den Begriff Milieu-Schädigung mag Hucke nicht. "Aber die Menschen werden spätestens hier chronisch krank", sagt er aufgrund der schäbigen Wohnverhältnisse. Mit Schimmel, teils ohne Heizung, eigener Toilette oder Bad - und vielen Stigmata.

Die Adresse ist gebrandmarkt, auf dem Arbeitsmarkt habe man kaum eine Chance. Eine Sozialwohnung in einem anderen Stadtteil zu bekommen, sei daher der erste, wichtige Schritt. "Es kommt immer wieder vor, dass es welche schaffen, aber doch seltener, als man denkt. Manche Jugendliche kommen in eine Hilfseinrichtung, und stehen mit 18 wieder hier. Dann geht das ganze Spiel von vorne los. Hier aufzuwachsen ist knallhart", weiß Hucke, der auch als Autor und Lyriker bekannt ist.

Ein Lichtblick im Plattenbau-Viertel ist Robert Azari. Wohl kaum jemand kennt die Nöte und Träume der Menschen hier so wie er. Seit 1998 arbeitet der Streetworker in der Bayreuther Straße und hilft in allen Lebenslagen. Bei der Vermittlung von Jobs und Praktika, Suchtproblemen oder Ärger mit der Justiz. "Ich hole die Leute da ab, wo sie sind, ohne Bedingung", betont er. Hinter die Klischees blicken, die Bewohner begleiten und zu motivieren, ist seit 23 Jahren seine Herzensaufgabe.

"Es ist wie ein kleiner Planet, jeder kennt jeden, und man hilft sich", sagt er. Und weiß zugleich: Nicht für jeden ist Bewerbungen schreiben, es zu versuchen, zu scheitern und wieder zu versuchen das erklärte Ziel. Einige haben sich auch mit ihrer Situation abgefunden. "Es ist auch ein Stück Heimat für sie." Umso wichtiger sei, dass diese Lebenswelt auch lebenswerter wird.

Der Beschluss ist gefasst: Ab 2023 sollen die ältesten Wohnblöcke abgerissen und durch Neubauten ersetzt, andere Gebäude von Grund auf saniert werden. "Ich hoffe, dass ich das beruflich noch miterleben darf", sagt der 61-Jährige über den großen Übergang. Aber auch drei Jahre sind eine lange Zeit. Ende der 1970er spielte der Straßensozialarbeiter in Mannheims erster Punk-Band Sucks. Schon damals habe er da hingeschaut, wo andere wegschauen, und obdachlose Menschen ins Herz geschlossen.

Was ihn stolz macht? "Wenn Kinder und Jugendliche hier ihre Kreativität entdecken. Auch wenn sie es vielleicht nicht in eine berufliche Laufbahn ummünzen können", erklärt er. Und fügt hinzu, dass die Schulbildung gerade für die Kinder der Bayreuther Straße der wichtigste Schlüssel für eine Zukunft abseits des Abseits ist.

Einige weitere Sanierungsarbeiten sollen erst im Jahre 2029 abgeschlossen werden. Im Juli hatte es im Stadtrat scharfe Kritik an den Verzögerungen der Baumaßnahmen gegeben. Frustriert seien die Menschen trotz des nun festgelegten Zeitplans noch immer, sagte CDU-Fraktionschef Peter Uebel im Bauausschuss. Nun sei es wichtig, sich an den Plan zu halten und keine weiteren Verzögerungen mehr zu verursachen.