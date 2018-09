Ludwigshafen. (dpa-lrs) Experten haben eine in Ludwigshafen gefundene Weltkriegsbombe am Sonntag entschärft. Die Arbeiten in einem Wohngebiet seien erfolgreich abgeschlossen worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Während der Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes war ein Bereich von etwa einem Kilometer um die US-amerikanische Fliegerbombe zum Sperrgebiet erklärt worden.

Dort wohnen rund 18.500 Menschen, die zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert worden waren. Hunderte kamen in die Friedrich-Ebert-Halle, die als Ersatzunterkunft bereit stand. Die etwa 500 Kilogramm schwere Bombe war am Mittwoch bei Baggerarbeiten im Stadtteil Friesenheim gefunden worden.

Bei der großen Evakuierung sind die Behörden auch auf Uneinsichtige gestoßen, die ihr Haus im Sperrgebiet nicht verlassen wollten. "Wir mussten mehrere Platzverweise aussprechen", sagte Feuerwehrdezernent Dieter Feid am Sonntag.

"Wir dokumentieren, wer dem nicht Folge leistet - der muss dann mit Konsequenzen rechnen." Es sei absurd, wenn sich Menschen in ihrer Wohnung nahezu verbarrikadierten. "Eine Frau hat uns um Hilfe gebeten, weil ihr Mann sich weigerte, das Haus zu verlassen", sagte Feid.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erklärte, die Polizei werde niemanden mit Gewalt abtransportieren. "Wer nicht raus will, muss das selbst verantworten", betonte sie. Insgesamt lief die am Morgen begonnene Evakuierung "sehr routiniert".

Die Behörden rechneten mit etwa 500 Menschen, die eine Ersatzunterkunft in der Friedrich-Ebert-Halle nutzen. Darunter sind zahlreiche Senioren aus zwei Heimen innerhalb des Sperrgebiets.