Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr erschien ein acht Jahre altes Mädchen auf dem Hof einer Firma in der Wattstraße und bat um Hilfe. Das Mädchen berichtete, dass es kurz zuvor in der Wattstraße von einem ihr unbekannten jungen Mann am Arm gepackt und ins Gebüsch gezogen worden sei.

Bevor es zu weiteren Übergriffen kommen konnte, sei es ihr gelungen, sich loszureißen und auf den Hof der Firma zu flüchten. Der Mann soll laut Polizeiangaben ungefähr 15 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos, der Unbekannte konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Fachkommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de zu melden.