Von Volker Endres

Ludwigshafen. Auch nach der Rückkehr der Gastronomie ist die Verunsicherung in der Branche groß. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat die Desinfektion aller Tische nach jedem Gast empfohlen. Die Landesverordnung in Baden-Württemberg gibt lediglich die regelmäßige und "angemessene" Reinigung von Tischen vor. Die Ludwigshafener Wäscherei Topf hat dafür einen eigennützigen Vorschlag: "Einfach die Tischdecke wechseln." Durch das Waschverfahren komme die Tischwäsche schließlich einer Decke im OP-Bereich gleich.

Entlang der Weinstraße zwischen Grünstadt und Neustadt sowie rechtsrheinisch im Bereich zwischen Sinsheim und Weinheim beliefert das Ludwigshafener Familienunternehmen die "gehobene Gastronomie" mit Tischwäsche. Die aktuelle Verunsicherung könnte zu einem Umsatzeinbruch von 95 Prozent führen, befürchtet Betriebsleiter Achim Topf.

Er dreht in diesen Tagen seine Runden durch das gesamte Einsatzgebiet, versucht die Gastronomen mit Handzetteln und Zertifikaten des Robert-Koch-Instituts zu überzeugen. Was er auf der linken Rheinseite, wo die Gastronomie seit dem 13. Mai wieder öffnen durfte, gesehen hat, gefällt ihm schon aus eigenem Interesse nicht: "Viele Betriebe der gehobenen Gastronomie verzichten aus Verunsicherung auf Tischdecken."

Ein existenzgefährdendes Verhalten für die auf Tischwäsche spezialisierte Wäscherei, in der normalerweise 60 Stunden pro Woche die Waschtrommeln rotieren. "Das geht an fünf Tagen jeweils zwölf Stunden lang." Zu Zeiten des erzwungenen Stillstandes waren es gerade einmal noch sechs Stunden an einem Tag in der Woche. Wenig Arbeit für die normalerweise 50 Mitarbeiter, die Tropf in Kurzarbeit schicken musste.

Er hofft nun, dass sich mit der Rückkehr der Gastronomie auch seine Trommeln wieder füllen und wirbt deshalb unermüdlich für das zertifizierte Waschverfahren, bei dem Tischdecken und Servierten bei 60 Grad einen chemischen Prozess durchlaufen, der mit einer Haushaltswaschmaschine nicht vergleichbar ist. "Außerdem weisen wir die Betriebe darauf hin, dass es ausdrücklich kein Verbot von Tischwäsche seitens der Landesverordnungen und auch nicht vom Dehoga gibt", erklärte Topf. "Normalerweise kommen so drei bis vier Tonnen Tischwäsche pro Tag zusammen." Darauf hofft er nun auch nach dem Restart wieder.

Immerhin sei der seit 1954 tätige Spezialist, in dem Achim Topf mit seinen 32 Jahren die dritte Generation bildet, auch den Betrieben entgegengekommen. So haben zahlreiche Betriebe ein Mietmodell für Tischwäsche ausgehandelt. "Im April und Mai haben wir auf diese Miete verzichtet", erklärte der Betriebsleiter. Und sein Unternehmen habe die Zeit zusätzlich genutzt, den eigenen Maschinenpark weiter modernisiert, die Waschmitteldosierung optimiert. Alles dafür, dass Gäste sich, bei Mundschutz- und Handschuhpflicht des Servicepersonals, auch an einen hygienisch gedeckten Tisch setzen können.