Ludwigshafen. (cab) Ein Schwertransport vom Ludwigshafener Rhein-Landeshafen zum Tor 11 des BASF-Werks hat sein Ziel am frühen Samstagmorgen ohne Zwischenfälle erreicht. Das bestätigte die Polizei schon am Sonntag auf RNZ-Anfrage. Demnach setzte sich der Konvoi am Freitag um 22.30 Uhr in Bewegung, fuhr entgegen der Fahrbahn auf der gesperrten L523 und kam gegen 0.20 Uhr bei der BASF an.

Zu Wochenbeginn teilte der Chemiekonzern weitere Details mit. Der 20 Meter lange und gut 35 Tonnen schwere Lagertank mit einem Durchmesser von 6,30 Metern sei demnach beim Hersteller im Emsland Anfang November abgeholt, per Schwertransport von Land zu Wasser gebracht und über den Dortmund-Ems-Kanal und den Rhein nach Ludwigshafen transportiert worden. Am Montag hob ein Großkran den Tank in seine endgültige Position auf dem Werksgelände ein. Die Planungen für den Transport, so eine BASF-Sprecherin auf Nachfrage, hätten schon im vergangenen Jahr begonnen.