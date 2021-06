Ludwigshafen. (RNZ) Weit über Ludwigshafen war am Montagabend eine orangefarbene Wolke sichtbar. Sie war bei der BASF ausgetreten. Das Unternehmen gab in der Nacht Entwarnung.

Gegen 20.30 Uhr meldeten laut Polizei mehrere Anrufer eine auffällige Wolke, die ausgehend von Ludwigshafen in Richtung Mannheim zog. Nach Rücksprache mit der Berufsfeuerwehr Mannheim, sowie den beteiligten Dienststellen in Rheinland-Pfalz konnte schnell Entwarnung gegeben werden, so die Polizei.

So kam es zu dem Werksunfall: Nach Austritt von Nitrosegasen aus einer Anlage der BASF in Ludwigshafen zog eine gelbe Wolke in einer Höhe von rund 300 Metern über die nördliche Stadtgrenze Mannheims hinweg in Richtung Lampertheim und hessischen Odenwald. Nach Mitteilung der Feuerwehr bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Der weitere Austritt des Gases wurde von der Feuerwehr verhindert.

Die BASF gab in der Nacht bekannt, dass keine erhöhten Messwerte festgestellt wurden - weder im Werk noch außerhalb. Deshalb gehe das Unternehmen davon aus, dass es zu keiner Zeit eine Gefährdung von Menschen und Umwelt gegeben habe.

Nitrose Gase sind Stickoxide. Beim direkten Einatmen sind sie giftig. Sie sind ein Nebenprodukt, das auch bei jeder Verbrennung entsteht.

Dass das orangefarbene Gas über den Kamin abgeleitet wurde, sei eine vorgesehene Sicherheitseinrichtung, teilt das Chemieunternehmen mit.

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 08.18 Uhr