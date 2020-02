Ludwigshafen. (ger) Im Dezember vergangenen Jahres hat die RNZ über die 19-jährige Ndeye Seye aus dem Senegal berichtet, die dank der Spenden auch vieler unserer Leser in der Ludwigshafener Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie operiert wurde. Dabei wurde der 19-jährigen ein vier Kilogramm schwerer Tumor vom Unterkiefer entfernt. In einer weiteren Operation, so hatte Klinikchef und Operateur Prof. Robert Mischkowski angedeutet, könnten der jungen Patientin künstliche Zahnimplantate in den neuen Unterkiefer eingesetzt werden.

Für die Reise nach Deutschland und die Operation wäre Ndeye Seye aber auf Spenden angewiesen. Die RNZ-Redaktion haben inzwischen etliche Anfragen von Lesern erreicht, die Ndeye Seye weiterhin mit einem Geldbetrag unterstützen wollen. Wie eine Nachfrage bei Mischkowski ergab, sei noch nicht absehbar, wann die 19-jährige für die weitere Behandlung nach Deutschland kommt. Der Mediziner bittet daher alle Spendewilligen noch um Geduld.

Er werde umgehend mitteilen, sobald der nächste Behandlungstermin Ndeye Seye absehbar sei, versprach Mischkowski. Dann werde man auch ein Spendenkonto bekannt gegeben können.