Von Alexander Albrecht

Ludwigshafen. "Gerade war die erste Kundin da", seufzt Advar Tolu. Es ist später Nachmittag, sein Schuhreparatur- und Schlüsseldienst im Ludwigshafener Rathaus-Center hat schon seit sechs Stunden geöffnet. Tolu wirkt nicht mehr so entschlossen wie zuletzt, das Urteil des Landgerichts Frankenthal hat ihm einen herben Dämpfer verpasst. Der Schuster, letzter Mieter in dem ehemaligen Einkaufszentrum, ist vor der Zivilkammer mit seiner Klage gegen die Stadt gescheitert. Tolu hatte verlangt, dass alle drei Haupteingänge zum Center und ein Brandschutztor wieder geöffnet werden. Damit die Kundschaft nicht mehr nur über Umwege und einen Seitenzugang zu dem Laden kommen könne.

Am Freitagmorgen gibt Tolu nach einem Gespräch mit seinem Anwalt Christian Knüttel den juristischen Kampf auf. Der Jurist teilt der RNZ mit, man werde auf eine Berufung beim Oberlandesgericht Zweibrücken verzichten. Nun werde er mit seinem Mandanten die weiteren Schritte besprechen. Die Stadt sei an einem Dialog mit Tolu interessiert, sagte ein Rathaussprecher. Und das scheint auch notwendig in dem seit Wochen schwelenden Streit. Möglicherweise habe er sich verspekuliert, räumt Tolu ein. Wohl wissend, dass seine Position geschwächt ist.

Noch vor ein paar Wochen hatte Tolu einen Trumpf in der Hand. Ein von der DWS-Gruppe verwalteter Immobilienfonds und der Center-Betreiber ECE hatten es 2018 versäumt, den Mietvertrag für das Geschäft auf 18 Quadratmeter Fläche zu kündigen. Somit verlängerte sich die Vereinbarung um fünf Jahre bis August 2023. Die Stadt kaufte im Frühjahr das Rathaus-Center – und will es Schritt für Schritt abreißen, um Platz für den Bau der Helmut-Kohl-Allee als ebenerdigem Ersatz für die Hochstraße Nord zu schaffen.

Die DWS unterbreitete Tolu Ende 2021 eine Abfindung von 30.000 Euro. Was der Schuhmacher ausschlug. Für das Geld bekomme er nicht einmal eine Ladentheke, sagte Tolu, allein der Rückbau verschlinge 7000 Euro, den er aus eigener Tasche zahlen müsste. Bei der Verhandlung in Frankenthal wollte die Richterin vom Anwalt der Stadt wissen, ob das Angebot noch bestehe. Die Antwort: "Nein."

Die Richterin schlug daraufhin vor, dass sich die Parteien auf einen Auszugstermin einigten. Ein Sachverständiger solle eine Entschädigung nach den Enteignungsgrundsätzen festlegen. Die gütliche Einigung scheiterte, der Kompromiss könnte allerdings jetzt wieder ins Spiel kommen.

Die Stadt setzt indes die Vorbereitungsmaßnahmen für den Abriss des 15-stöckigen Büroturms mit ehemaliger Shoppingmall fort. Arbeiter haben Böden, Decken- und Wandverkleidungen geöffnet und untersuchten diese auf Schadstoffe. "Mir kommt es so vor, dass sie mich einschüchtern und mit aller Gewalt raushaben wollen", sagt Tolu. Die Stadt verweist darauf, dass die Arbeiten notwendig seien. Und die Kunden könnten ja weiterhin durch die Baustelle laufen und den Laden erreichen.

"Das allein dauert schon fünf Minuten", schimpft dagegen Tolu, "und wer will das schon auf sich nehmen?"

Update: Sonntag, 6. Februar 2022, 20.16 Uhr

Der letzte Mieter im Rathaus-Center verliert vor Gericht

Das in die Jahre gekommene Rathaus-Center im Herzen Ludwigshafens soll komplett abgerissen werden. Foto: Gerold

Ludwigshafen. (lrs) Der letzte verbliebene Ladeninhaber im Ludwigshafener Rathaus-Center, Advar Tolu, hat keinen Anspruch darauf, dass alle Haupteingänge sowie ein Brandschutztor geöffnet bleiben. Ein entsprechender Eilantrag sei zurückgewiesen worden, teilte das Landgericht Frankenthal am Freitag mit. Die Stadt Ludwigshafen will das fast leer stehende Gebäude abreißen, geöffnet ist nur ein Eingang bei einem Schuhreparatur- und Schlüsseldienst.

Der Inhaber wollte vor Gericht erreichen, dass sämtliche Zugänge wieder geöffnet werden. Ein entsprechender Anspruch bestehe nicht, entschied die Justiz. Das Geschäft sei über die verbleibende Tür gefahrlos zugänglich. Die anderen Haupteingänge und das Brandschutztor müssten geschlossen bleiben, denn in dem nicht zugänglichen Bereich fänden Baumaßnahmen statt.

Die Ludwigshafener Stadtverwaltung begrüßte das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist. "Wir werden nun mit dem Mieter auf der Basis der heutigen Entscheidung Gespräche führen", kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an.

Update: Freitag, 28. Januar 2022, 19.47 Uhr

Warum der letzte Mieter im Rathaus-Center nicht geht

Von Alexander Albrecht

Ludwigshafen. Advar Tolu ist der letzte Ladenbetreiber im Ludwigshafener Rathaus-Center – dabei sollte auch er Ende vergangenen Jahres das zum Abriss freigegebene Einkaufszentrum verlassen haben. Trotz einer angebotenen Abfindung von 30.000 Euro will der Geschäftsmann nicht weichen und verweist auf seinen bis August 2023 gültigen Mietvertrag.

> Die Ausgangslage: Die Stadt Ludwigshafen hat im Frühjahr 2019 das Rathaus-Center – ein 15-stöckiger Büroturm für die Verwaltung und ein Einkaufszentrum – für mehr als 40 Millionen Euro gekauft. Eigentümer des Hochhauses war ein von der DWS-Gruppe verwalteter Immobilienfonds. Die Shoppingmall wurde von der ECE Projektmanagement GmbH betrieben – die auch in der unweit entfernten Rhein-Galerie das Sagen hat. Der Fonds hat das Rathaus-Center Ende vergangenen Jahres an die Kommune übergeben. "Vertragsgemäß", wie ein DWS-Sprecher der RNZ sagt. Die Stadt wiederum will den Gebäudekomplex Schritt für Schritt dem Boden gleichmachen. Bis 2026 soll das Rathaus-Center verschwunden sein – damit die marode Hochstraße Nord abgerissen und durch eine ebenerdige Straße (Helmut-Kohl-Allee) ersetzt werden kann.

Bleibt standhaft und pocht auf seinen Mietvertrag: Advar Tolu, der seit 2008 einen Schuhreparatur- und Schlüsselservice im Rathaus-Center betreibt. Foto: Gerold

> Der Mieter: Während Filialen großer Ketten in die Rhein-Galerie und kleinere Geschäfte unter anderem in die Ludwigstraße umgezogen sind und Leerstände beseitigten, weigert sich ein Mieter, das Rathaus-Center zu verlassen. Advar Tolu führt seit 2008 auf 18 Quadratmeter Fläche den Rapid Schuhreparatur- und Schlüsselservice. Der von seinem Vorgänger aufgebaute Betrieb existiert bereits seit der Eröffnung des Centers im Jahr 1979. Tolu pocht auf seinen Mietvertrag. Dieser verlängerte sich 2018 um fünf Jahre bis August 2023. DWS und ECE hatten es versäumt, den Vertrag zu kündigen. Der DWS-Sprecher bestätigt das genannte Ende des Mietverhältnisses.

> Der Streit: Tolu sagt, ihm seien Anfang 2020 von der DWS-Gruppe zunächst 2000, dann 3000 Euro dafür angeboten worden, dass er den Laden schließt. "Eine Frechheit hoch zehn war das", schimpft der 44-jährige Mann, der sechsmal pro Woche mit der Bahn von seinem Wohnort Heilbronn nach Ludwigshafen pendelt. Die DWS unterbreitete weitere Angebote, die letzte Abfindung lag Ende 2021 bei 30.000 Euro. Doch auch dieses Angebot schlug Tolu aus. "Für 30.000 Euro bekomme ich doch nicht einmal eine Ladentheke", betont der Geschäftsmann, alleine der Rückbau würde bis zu 7000 Euro verschlingen und müsste er aus eigener Tasche zahlen.

Wobei Tolu einräumt, dass er den zuletzt vorgeschlagenen Betrag vor zwei Jahren vermutlich angenommen hätte. "Stattdessen wollte man mich billig abspeisen." Und in der Zwischenzeit hätten ihm DWS-Vertreter und in einem persönlichen Gespräch auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck damit gedroht, ihn notfalls zu enteignen.

Tolu hat sich schlau gemacht und weiß, dass das juristisch wohl möglich ist. Aber ein solches Vorgehen koste Zeit – die die Stadt mittelfristig eigentlich nicht hat. Der Rahmen für den Abriss des Rathauses und den Bau der Helmut-Kohl-Allee sind relativ straff vorgegeben. Tolu sieht sich am längeren Hebel, "denn solange ich hier bin, kann die Stadt den Nordflügel nicht plattmachen".

> Die Schmerzgrenze: "Ich zahle im Moment drauf, und meine Mutti macht sich wegen der gespenstischen Atmosphäre hier Sorgen um mich", sagt Tolu, ein vierfacher Familienvater. Andere bewunderten den Mut, dass er das "wirklich durchziehen" wolle. Sollte ihm die Stadt als neue Eigentümerin des Centers doch noch ein Angebot machen, das er grundsätzlich nicht ablehnen könne, will er die Entscheidung in die Hände seiner Kunden legen und sie im Internet darüber abstimmen lassen. "Ich sage zu nichts mehr Ja oder Nein", betont Tolu. Er würde sogar so weit gehen, einen Kredit aufzunehmen und bis zum Ende des Mietverhältnisses weitermachen. "Liebe Kunden, wir sind für sie da bis 2023", hat er in Großbuchstaben trotzig auf ein Schild geschrieben und an die Scheibe seines Betriebs angebracht.

> Die Stadt: Ein Sprecher will sich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern. Nur so viel: Experten hätten im ehemaligen Einkaufszentrum mit Schadstoffuntersuchungen begonnen. Man liege "voll im Zeitplan", die Arbeiten schritten voran. Tolu glaubt, dass sich in der Verwaltung tatsächlich Nervosität breitmacht. "Die haben doch niemals damit gerechnet, dass ich standhaft bleibe."

> Das Gericht: Tolu ist in die Offensive gegangen und will mit einer einstweiligen Verfügung erreichen, dass sämtliche Zugänge zum Rathaus-Center wieder öffnen. Aktuell gelangt die Kundschaft nur über einen Seiteneingang zu dem Schuhreparatur- und Schlüsselservice. Wenn überhaupt jemand kommt. Tolu hatte zwar einen Kundenstamm, und seine Geschäfte liefen seinen Angaben zufolge "sehr gut", im Internet steht allerdings, dass das Rathaus-Center geschlossen hat, was viele abhält. Vertreter der Stadt und er treffen sich am kommenden Dienstag, 25. Januar, zu einem Gütetermin am Frankenthaler Landgericht. Sollte es dem Richter nicht gelingen, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen, kommt es zu einem Prozess.