Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. "Oh Gott, die arbeiteten ja noch mit dem iPad. Wie old school ist das denn": Wenn in 100 Jahren oder wann auch immer irgendjemand die Zeitkapsel ausgräbt, die am Donnerstag bei der Grundsteinlegung zum neuen BASF-Medical-Center gefüllt und im Gebäude eingemauert wurde, dann könnte der Finder beim Anblick der Fotos in den beigelegten Tageszeitungen solche Gedanken haben. Man amüsierte sich köstlich über diese Bemerkung des medizinischen Leiters der BASF, Professor Christoph Oberlinner. Die Stimmung war gut, dem Anlass entsprechend.

Die BASF baut an ihrem Mutterstandort Ludwigshafen ein neues Medical-Center, das in seiner Kapazität zu etwa zwei Dritteln für die eigenen Mitarbeiter vorgesehen ist, zu etwa einem Drittel aber für die Menschen in der Nachbarschaft des neuen Standortes. Die Grundsteinlegung erfolgte durch Oberlinner sowie Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und den Leiter "Site Management", Dennis Fanelsa. Der Rohbau der benachbarten Rettungswache ist bereits erstellt. Jetzt geht es daran, das Hauptgebäude der neuen medizinischen Einrichtung des Chemieunternehmens zu bauen.

Als Teil der Modernisierungsstrategie der BASF sieht Fanelsa das Projekt, das sowohl den Anilinern als auch den Ludwigshafener Bürgern zu Gute kommen soll. Das Gebäude ist außerhalb des Werkszauns zwischen Tor 5 und Tor 11 angesiedelt. Die gemeinsame Nutzung des medizinischen Fachpersonals in dem sechsstöckigen Gebäude mit 11.500 Quadratmeter Geschossfläche und begrüntem Flachdach, das eine Photovoltaik-Anlage erhalten soll, sieht der BASF-Manager als symbolisches Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Stadt Ludwigshafen.

Bei der Grundsteinlegung: Professor Christoph Oberlinner, Dennis Fanelsa und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (v. l). Foto: hab

Auch Jutta Steinruck betonte das gute Miteinander zwischen dem Chemiekonzern und der Stadt, das längst historische Dimensionen besitzt. Vom Aufbau der Arbeitersiedlungen über die Unterstützung von Kultur und Sport bis hin zum Gesellschaftshaus oder Feierabendhaus prägt die BASF das Gesicht und das gesellschaftliche Leben der Stadt entscheidend mit.

Steinruck warf den Blick noch einmal zurück auf die bis heute noch nicht völlig ausgestandene Corona-Pandemie und betonte gleichzeitig, dass die medizinische Versorgung in Ludwigshafen ein hohes Niveau habe. Vier Krankenhäuser mit fast 2200 Betten, darunter die BG Unfallklinik mit ihrer Spezialisierung auf Verbrennungsopfer, zählen zur medizinischen Versorgung von Patienten. Dazu kämen 411 frei praktizierende Ärzte. Der Bau von Ärztehäusern in der Stadt soll diese Berufsgruppe unterstützen und ihnen attraktivere Arbeitsbedingungen bieten. In solchen Ärztehäusern sollen die Wege für Patienten wie auch für Mediziner zum Meinungsaustausch jenseits aller digitalen Kanäle so kurz wie möglich gehalten werden. "Das Gespräch Auge in Auge hat noch seine Bedeutung", meinte die Verwaltungschefin.

Im neuen Medical-Center der BASF, das 2023 in Betrieb genommen werden soll, werden 140 medizinische Fachkräfte der BASF arbeiten plus die externen Fachärzte, Apotheker und Physiotherapeuten, die in dem Teil des Gebäudes untergebracht sind, der auch für Patienten außerhalb der BASF gedacht ist.

Das neue Medizinzentrum wird zudem Untersuchungsräume, Schulungsräume und Büros sowie Einrichtungen zur medizinischen Diagnostik für die Mitarbeiter umfassen. Auch der Rettungsdienst und die Ambulanz werden dort untergebracht sein. Außerdem werden ein Anbieter von Schutzbrillen mit Sehstärke und ein Sanitätshaus einziehen, um beispielsweise orthopädische Einlagen für Arbeitsschuhe herzustellen.

In den Bau des Medical-Centers investiert die BASF "einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag", so Fanelsa. Das bisherige Gebäude H 308, das im südlichen Teil des Werksgeländes angesiedelt ist, hat 77 Jahre lang als Medizinzentrum gedient und ist daher längst nicht mehr auf dem neuesten Stand.