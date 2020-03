Leons Mutter Katja (Karoline Eichhorn) will es keinesfalls zugeben, aber Johanna Stern (Lisa Bitter) und Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, M) sind überzeugt davon, dass ihr Sohn gefährdet ist, in dieser Szene des "Tatort"-Krimis "Leonessa". Foto: dpa

Ludwigshafen. (dpa-lrs) Die dienstälteste "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) hat am Sonntagabend wieder eine glänzende Einschaltquote erreicht. 8,22 Millionen (23,9 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr den neuen Ludwigshafener Fall "Leonessa" im Ersten ein. Mit deutlichem Abstand folgte das Drama "Ein Tisch in der Provence" im Zweiten, das 5,42 Millionen (15,7 Prozent) sehen wollten. Die Sat.1-Musikshow "The Voice Kids" holten sich 2,55 Millionen Menschen (8,2 Prozent) ins Wohnzimmer. Der amerikanische Actionthriller "Jason Bourne" mit Matt Damon erreichte auf RTL 2,48 Millionen (7,7 Prozent).

Mit der Vox-Show "Kitchen Impossible" verbrachten 1,68 Millionen (6,1 Prozent) den Abend. Den Superheldenfilm "Deadpool" auf ProSieben schalteten 1,67 Millionen (5,1 Prozent) ein. Die Polizei-Klamottte "Police Academy II - Jetzt geht's erst richtig los" bei Kabel eins verfolgten 1,20 Millionen (3,6 Prozent). Und der US-Fantasyfilm "King Kong" auf RTLzwei erreichte 610.000 (2,4 Prozent) Zuschauer.