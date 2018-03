Von Harald Berlinghof

Speyer. Die Figur des Richard Löwenherz ist literarisch verknüpft mit der Legende Robin Hood und dem edlen Ritter Ivanhoe. Hollywood hat einiges dazu beigetragen. 50 verschiedene Schauspieler, darunter Sean Connery, haben Richard gespielt. Der Mythos, der sich um den mittelalterlichen König der Engländer (und Franzosen!) rankt, macht auch vor König Artus und seiner Tafelrunde nicht halt und selbst nicht vor dem unbezwingbaren Schwert Excalibur, das Löwenherz der Legende nach geführt haben soll. Dass er im Schwertkampf kaum zu schlagen war, ist dagegen keine Legende, wie der Heidelberger Historiker und Mittelalterexperte Professor Stefan Weinfurter betont. Weinfurter ist bekannt dafür, dass er auf Basis mittelalterlicher Quellen stets der historischen Wahrheit auf der Spur ist. Jetzt konnte Weinfurter in Speyer wieder einmal beredtes Zeugnis davon ablegen, als im Historischen Museum der Pfalz die Ausstellung "Richard Löwenherz: König - Ritter - Gefangener", die an diesem Sonntag eröffnet wird, vorab besichtigt werden konnte.

Der Mythos um die Figur des Königs, der sprichwörtlich das Herz eines Löwen hatte, steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Wir befinden uns im tiefen 12. Jahrhundert, dem Zeitalter edler Ritter und höfischer Etikette. Relikte, die aus jener Zeit überliefert sind, gelten als rar. Und Relikte, die einer Person zugeordnet werden können, sind noch seltener. Trotzdem haben die Macher der Ausstellung in Speyer 180 mittelalterliche Objekte zusammen getragen, welche die Legende und den Mythos um Richard I. illustrieren, der schon zu Lebzeiten "Löwenherz" genannt wurde.

Die Königsgalerie von York zeigt am Eingang zur Ausstellung als hinterglasbeleuchtetes Panorama in Lebensgröße den berühmten König in direkter Nachbarschaft seiner Vorgänger und Nachfolger. Doch genauso wenig wie der historische Abguss des Grabmals des Königs ist das Gesicht Richards dort von historischer Genauigkeit. Über die Gesichtszüge des mittelalterlichen Königs weiß man nur wenig.

Nicht zuletzt der Bezug zur Pfalz hat bei der Entwicklung der Ausstellung eine Rolle gespielt. Denn Richard Löwenherz war nicht nur König, Kreuzzugfahrer und Schwertkämpfer. Er war auch lange Zeit Gefangener von Leopold von Österreich und von Kaiser Heinrich VI. Und er saß auch lange Zeit im pfälzischen Trifels, in Worms und in Mainz im Kerker. 15 Monate seines Lebens verbrachte er in Haft - in königlicher Ehrenhaft -, die wohl körperlich erträglich war. Nur sechs Monate seines Lebens war er dagegen als König auf der englischen Insel. Der Prozess, der zu seiner Einkerkerung durch Heinrich VI. führte, wurde ihm in Speyer gemacht. 100.000 Silbermark waren als Lösegeld gefordert. "Es handelte sich dabei um den größten Erpressungsskandal des Mittelalters", so Simone Heimann, die neben Sabine Kaufmann eine der beiden Leiterinnen des Ausstellungsprojektes ist.

"Nach vier Jahren Arbeit können wir jetzt die Ausstellung zu Richard Löwenherz präsentieren". Es sei die erste große Landesausstellung im Historischen Museum der Pfalz seit 25 Jahren, erklärte Museumschef Alexander Schubert. 180 Ausstellungsstücke von 77 Leihgebern aus sieben europäischen Ländern bilden die Präsentation, die ergänzt wird durch digitale Animationen.

Zahlreiche Museen haben bedeutende Exponate beigesteuert, darunter der Louvre und sogar die Queen. Zum ersten Mal sei Richard Löwenherz überhaupt das Thema einer großen Ausstellung. Entsprechend groß war der Aufwand, sich dem Thema zu nähern, da man auf keine Vorarbeiten anderer Museen und Ausstellungshäuser zurück greifen konnte.

An seinem Nachruhm und seinem Mythos hat der "Inbegriff der höfischen Ritterkultur", so Weinfurter, kräftig selbst gestrickt. Immer drängte es den großen, kräftigen, blonden und blauäugigen Recken, wie er in historischen Quellen beschrieben wird, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Charismatisch, ritterlich, königlich blickt er vom Ausstellungsplakat herunter. Der beste aller Krieger. Manchmal war er auch grausam und böse. Nur eines war er nicht: ein "Womanizer". Eher ein Muttersöhnchen. Allerdings keines, das sich hinter dem Rockschoß seiner Mutter Eleonore von Aquitanien verbarg, sondern eher eines, das unter der herrschsüchtigen Mutter litt. Er war verlobt, dann verheiratet. Kinder gingen aber aus der Ehe nicht hervor. Mehr ist zu diesem Thema nicht überliefert.

Info: Die Ausstellung ist von Sonntag an bis zum 15. April 2018 zu sehen. Öffnungezeiten: täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr.